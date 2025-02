Lázár János az autósoknak biztosítja a széles sávot, először Bicskéig

Az M100-as Esztergomot, és a Suzuki-gyárat köti be az autópálya-rendszerbe Fotó: Budakeszi Hírmondó

Lázár János hozzátette, a teljes, 78 kilométeres szakasz 2029 elejéig készülhet el. Elsőként a Budapest és Bicske közötti 24 kilométeres szakasz készül el, mely rendkívül összetett, hiszen Budapest agglomerációját, elővárosi közlekedését is érinti.

A kormány által jóváhagyott, 800 milliárd forintos beruházás 100 év viszonylatában a legnagyobb autóút- és autópálya-építés lesz – jelentette be az építési és közlekedési miniszter csütörtökön esztergomi sajtótájékoztatóján.

2025 augusztusában kezdődik az M1-es autópálya hatsávosra bővítése Budapest és Győr között. Esztergomot is bekötik majd az autópálya hálózatba.

