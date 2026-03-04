2p
Makró Bod Péter Ákos Pleschinger Gyula Klasszis Klub Monetáris politika Podcast Videók Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Ma délután Ön is kérdezhet Bod Péter Ákostól és Pleschinger Gyulától – a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A Klasszis Média immár 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának mai vendége a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, valamint a Monetáris Tanács korábbi tagja lesz. Szokás szerint ezúttal sem csak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

>> Jelentkezzen most!

Tervezett témáink:

  • Milyen volt Varga Mihály első MNB-elnöki éve?
  • 16 hónap után jött a kamatcsökkentés – merre tovább?
  • Hogyan tud az MNB megfelelni a jegybanktörvényben meghatározott feladatának?
  • Most akkor van vagy nincs árfolyamcélja az MNB-nek?
  • Hogyan tud érvényesülni a monetáris politika az államilag támogatott hitelek mellett?
  • Ha az ellenzék nyer, megint „mostoha kapcsolat” lesz az MNB és a kormány között?

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután15:30-kor.

>> Jelentkezzen most!

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hatalmasat ugrott a használt autók behozatala

Hatalmasat ugrott a használt autók behozatala

Februárban 12 206 import használt személyautó érkezett, ami 26 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, jelentette a DataHouse.

A szolgáltatásokban nőtt a kiviteli többlet

A szolgáltatásokban nőtt a kiviteli többlet

3,1 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a IV. negyedévben. Az aktívum 469 millió euróval volt több a 2024. IV. negyedévinél.

Orbán Viktor barátai sokkal nagyobb kárt okoznak, mint Zelenszkíj

Trump és Netanjahu háborúja jóval többe kerül Magyarországnak, mint a Barátság kőolajvezeték leállítása

A magyar kormány továbbra is kampányüzemmódban pörög, ennek pedig fő üzenete, hogy Ukrajna bele akar minket sodorni a háborúba. Ennek első lépése a magyar energetikai ellátás megbénítása, az oroszok által lebombázott Barátság kőolajvezeték révén. Ugyanakkor a magyar vállalatoknak és adófizetőknek egy másik háború sokkal több pénzbe kerül. Az Orbán Viktor szövetségesei, vagyis Donald Trump és Benjamin Netanjáhú által Irán ellen indított harcoknak magyar szempontból közel háromszor akkora a pluszköltsége, a miniszterelnök és a külügyminiszter mégis mélyen hallgat.

Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

A Mol tiszta vizet öntene a pohárba.

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

6 százalékos kamatra értékesített zárt körben az ÁKK.  

Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

Ilyen árakat még soha nem láttak. Hajóból sincs elég, hogy kielégítsék a keresletet.

Még mélyebbre taszíthatja a magyar gazdaságot a közel-keleti háború

Még mélyebbre taszíthatja a magyar gazdaságot a közel-keleti háború

Nem igazán győzte meg az elemzőket az a tény, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) enyhén felfelé módosította a tavalyi negyedik negyedéves GDP-növekedés ütemét. Sőt, épp ellenkezőleg, érkezett egy újabb kilátásrontás 2026-ra vonatkozóan. A közel-keleti háború pedig újabb lefelé mutató kockázatokat jelent.

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

A Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van már.

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

A tavalyi negyedik negyedévre vonatkozóan enyhén gyorsuló GDP-növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal a második becslésében. A 2025-ös, egész évi mutató ugyanakkor nem változott: a GDP a nyers adatok esetében 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal múlta felül az előző évit.

Hogyan hatott a forinterősödés az inflációra?

Mutatjuk, hogyan hatott a forinterősödés az inflációra

A GKI elemzése szerint a forint 2025-ben végbement erősödése mérsékelte a fogyasztóiár-indexet, ugyanakkor ez a hatás nem azonnali.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168