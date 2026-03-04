Ma délután Ön is kérdezhet Bod Péter Ákostól és Pleschinger Gyulától – a Klasszis Klub Live-ban

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- Milyen volt Varga Mihály első MNB-elnöki éve?
- 16 hónap után jött a kamatcsökkentés – merre tovább?
- Hogyan tud az MNB megfelelni a jegybanktörvényben meghatározott feladatának?
- Most akkor van vagy nincs árfolyamcélja az MNB-nek?
- Hogyan tud érvényesülni a monetáris politika az államilag támogatott hitelek mellett?
- Ha az ellenzék nyer, megint „mostoha kapcsolat” lesz az MNB és a kormány között?
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután15:30-kor.
>> Jelentkezzen most!
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: