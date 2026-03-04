Ma délután Ön is kérdezhet Bod Péter Ákostól és Pleschinger Gyulától – a Klasszis Klub Live-ban

Trump és Netanjahu háborúja jóval többe kerül Magyarországnak, mint a Barátság kőolajvezeték leállítása

A magyar kormány továbbra is kampányüzemmódban pörög, ennek pedig fő üzenete, hogy Ukrajna bele akar minket sodorni a háborúba. Ennek első lépése a magyar energetikai ellátás megbénítása, az oroszok által lebombázott Barátság kőolajvezeték révén. Ugyanakkor a magyar vállalatoknak és adófizetőknek egy másik háború sokkal több pénzbe kerül. Az Orbán Viktor szövetségesei, vagyis Donald Trump és Benjamin Netanjáhú által Irán ellen indított harcoknak magyar szempontból közel háromszor akkora a pluszköltsége, a miniszterelnök és a külügyminiszter mégis mélyen hallgat.