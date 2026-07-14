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Makró Euró Forint Svájci frank

Ma egész nap nyaralt a forint

mfor.hu

Az eurót délután hat órakor 358,81 forinton jegyezték.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon kedden – írja az MTI. 

Az eurót délután hat órakor 358,81 forinton jegyezték a reggel hét órai 359,46 forint után, a dollár jegyzése 313,58 forintra csökkent 315,52 forintról, a svájci franké pedig 388,10 forintra ment fel 387,76-ról.

A júliusi kezdéshez képest a forint gyengébben áll mindhárom devizával szemben: 0,7 százalékkal az euró, 0,4 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 6,7 százalék, a dollár ellenében 4,2 százalék, a svájci frank ellenében pedig 6 százalék nyereséget halmozott fel.

További árfolyamgrafikonunkat itt nézhetik meg: 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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