Ma kezdi tárgyalni a parlament a jövő évi költségvetést

Összesítettük: 340 milliárdot költene sportra az Orbán-kormány 2022-ben

Látva az elmúlt több mint 10 év kormányzati költekezési tendenciáját, tévedés lenne azt gondolni, hogy idővel kisebb állami forrást fog igényelni a sport ágazata. A gépezetet úgy beindította a kormány, hogy az ágazat működtetéséhez és fejlődéséhez, valamint az újabbnál újabb tervek megvalósításához egyre több közpénz szükséges. Ez megmutatkozik a 2022-es büdzsén is, bár a nagyobb költés ténye nyilvánvalóan nem független attól sem, hogy országgyűlési választás lesz hazánkban a következő évben. Kicsit több jut olyan projektekre is, melyekhez helyi lakosok is jobban hozzáférhetnek.