Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p

Makró Biztosítások Városi közlekedés MABISZ

MABISZ: Mindenki csatolja be az autóban hátul is magát!

mfor.hu

Immáron kilencedik alkalommal, verőfényes napsütésben nyitott kaput hagyományosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán a Biztonság Hete balesetmegelőzési és közlekedésbiztonsági tematikus rendezvénysorozat.

A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) és az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának társszervezésében létrejött Biztonság Hetén a MABISZ, az ORFK-OBB és több mint 40 együttműködő szervezetük kollégái idén szeptember 15- 21. között országszerte, a tervek szerint több mint 100 helyszínen várják az érdeklődőket interaktív játékokkal, vetélkedőkkel és tájékoztatókkal.

A Biztonság Hetével párhuzamosan idén is zajlik a MABISZ kezdeményezte, hat közép- és kelet európai biztosító szövetséget megmozdító Child Safety Week, amelynek során ötödszörre hangolják össze a tevékenységüket és osztják meg egymás üzeneteit, tartalmait a nemzetközi összefogás résztvevői.

A Magyar Biztosítók Szövetsége idei jelmondatának – Biztonság Hete, hogy holnap is biztonságban légy! – jegyében számtalan rendezvénnyel, köztük meglepetésekkel készült az idei tematikus hétre – mondta el a sajtótájékoztató bevezetőjeként Jeney Attila a MABISZ kommunikációs vezetője.

A Szövetség, korábbi kommunikációs vezetőjére Lambert Gáborra emlékezve balesetmegelőzési témájú pályázatot hirdetett. A MABISZ emellett fotópályázatot írt ki a felmatricázott, Budapesten közlekedő 24-es villamos népszerűsítésére, kollégái pedig idén először megjelennek a BME Egyetemi Napok három napos rendezvénysorozatán is, hogy az egyetemi hallgatókkal is megismertessék a biztonság és a biztosítások fontosságát.

Mindannyiunk érdeke a biztonságos közlekedés
Fotó: Depositphotos

A Magyar Biztosítók Szövetségének támogatásával és részvételével, Győrben idén már harmadik alkalommal rendeznek közlekedésbiztonsági konferenciát, amelynek kiemelt témája a vasútközlekedés biztonsága lesz.

Életbe lépett az objektív felelősség jogszabálya

Nyáron lépett életbe az a jogszabály, amely a gépjárművezetők objektív felelősségévé tette a biztonsági övek becsatolását a gépjárművek hátsó ülésén is – hívta fel a figyelmet a Biztonság Hete nyitó sajtótájékoztatóján Rétvári Bence a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára.

Hangsúlyozta: évek óta csökken a közúti balesetek, azon belül is a halálos kimenetelű balesetek száma, ami rendkívül pozitív folyamatként értékelhető. Ezzel együtt a kormányzat célkitűzése, hogy még kevesebb közúti baleset történjen Magyarországon, még kevesebb sérüléssel, különösen pedig a halálesetek számát sikerüljön tovább csökkenteni. Az objektív felelősség bevezetésétől azt várják, hogy még többen becsatolják majd a biztonsági övüket elöl és hátul egyaránt, hiszen mindnyájan felelősséggel tartozunk egymásért. A biztonsági öv hiánya rendkívül súlyos sérüléseket képes okozni, ez is ösztönözzön mindenkit arra, hogy becsatolja a biztonsági övét.A miniszterhelyettes szavai szerint ennek érzékeltetésére elég azt elmondani, hogyha valaki biztonsági öv hiányában egy ütközéskor előre repül a hátsó ülésről 50 km/h sebességnél, az olyan, mintha egy tonnás erővel csapódna bele az előtte ülőbe. A Biztonság Hete fontos missziót teljesít, egyben a lehető legjobb alkalom arra – így a tanév elején –, hogy minderre felhívják a figyelmet – fogalmazott Rétvári Bence.

Ne legyen kínos a szabályok betartása!

Berzai Zsolt rendőr alezredes az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának főtitkára a biztonsági öv fontossága kapcsán elmondta, hogy

egy friss felmérés előzetes adatai szerint ma Magyarországon a gépjárművezetők 80 százaléka, a jobb első ülésen ülők 90 százaléka becsatolja a biztonsági övet, de a hátsó ülésen ülő 10 emberből saját bevallásuk szerint mindmáig csak heten teszik ezt meg.

Holnap kezdődik a ROADPOL nemzetközi közlekedésrendészeti ellenőrzési sorozat, ezzel is erősítve a Biztonság Hetét, hogy ne történjen halálos baleset Európa közútjain.

Lakóhelyünk tűzvédelme a mi felelősségünk is

Éves szinten több mint tízezer gépjármű balesethez vonulnak ki a tűzoltók, akik a gyakorlatban tapasztalják meg azt, ha valaki nem él a gépjárművek aktív és passzív biztonsági védelmi eszközeivel – vette át a szót Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke.

Mivel a Biztonság Hetének kezdettől fogva támogatói, idén is országosan több mint 50 helyszínen, számtalan programmal várják a szakembereik a látogatókat. A dandártábornok kiemelte a megannyi akkumulátor és különböző más energiaforrás tűzveszélyességét, ráirányítva a figyelmet az elektronikus eszközök megfelelő műszaki állapotának folyamatos ellenőrzésére, valamint a töltési szabályok betartására.

Évente 6700-7300 között mozog az otthoni tűzesetek száma, ami az összes tűzeset egyharmadát jelentik, viszont a tűzeseti sérülések 75 százaléka, a tűzeseti halálozásoknak pedig több mint 80 százaléka az otthoni balesetekhez köthető – hangsúlyozta Fülep Zoltán.

Ezért mondják el minden alkalommal, hogy a lakókörnyezetünk tűzbiztonságáért mindnyájan felelősek vagyunk. A fűtési szezon kezdetén külön ki kell emelni a szénmonoxid és füstjelzők beszerelésének szükségességét, ami – mint mondta – tízezer forintos nagyságrendű kiadást jelent, de életet menthet. Mi sem jellemzőbb erre, minthogy 2012-ben – amikor elindították ezt a kampányt – az ingatlanoknak még csak 17 százalékában voltak szénmonoxid-érzékelők, ma már viszont az ingatlanok 90 százalékában van ilyen készülék.

A MABISZ mindent megtesz a közlekedésbiztonsági edukációért  

A Biztonság Hete a MABISZ legsikeresebb és legfontosabb eseménye, amit mi sem jelez jobban, mint hogy az évek során már több mint 110.000 diák vett részt az eseményeken. Mindezt persze a Szövetség egyedül nem tudta volna elérni, ezért köszönettel tartozunk minden együttműködő szervezetnek – fogalmazott Holló Bence a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke.

A mikromobilitási eszközök elterjedésére figyelmeztetve úgy vélte, hogy bár népszerűek ezek az eszközök a fiatalok körében, mindazonáltal komoly kihívást jelentenek a közúti közlekedésben résztvevők számára. A MABISZ elnöke üdvözölte, hogy a szabályozás ennek körében is elindult, és folyamatosan fejlődik, a biztosítóknál pedig a jogszabály szerint kötelező gépjármű felelősségbiztosítást is tudnak kötni a mikromobilitási eszközök üzembentartói, a jogszabály előírásainak megfelelő eszközökre. 

