Magas szintű tárgyalásokat folytat Washningtonban a 4iG Csoport vezetése

Több bejelentésre is készülnek.

A magyar–amerikai kapcsolatok és ipari együttműködések erősítése érdekében Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli meghatalmazott nagykövete. A magyar delegáció tagja Takács Szabolcs, Magyarország Egyesült Államokba akkreditált nagykövete, valamint a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák menedzsmentje.

A küldöttség az Egyesült Államok Export-Import Bankjának elnökével, John Jovanoviccsal folytatott egyeztetésének középpontjában a közös programok és kezdeményezések finanszírozása állt. Az Export-Import Bank az amerikai kormány hivatalos exporthitel-ügynöksége, amely hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal támogatja az amerikai vállalatok nemzetközi piacra lépését és exporttevékenységét.
A Blackstone vezető tisztségviselőjével, David Kadennel folytatott megbeszélés a 4iG Csoport űr- és védelmi tevékenységéhez kapcsolódó befektetési és finanszírozási lehetőségekre fókuszált. A Blackstone a világ egyik legnagyobb globális alternatív befektetési társasága, amely magántőke-, hitel- és infrastrukturális befektetéseken keresztül finanszíroz nagy volumenű és stratégiai jelentőségű projekteket. Az alternatív vagyonkezelő több ezer milliárd dollár értékű vagyon felett diszponál, a Balackstone által kezelt vagyon 2025. harmadik negyedévre elérte az 1,2 billió dollárt.

A küldöttség tárgyalt többek között Brian Mast kongresszusi képviselővel, a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnökével a magyar-amerikai űr- és védelmi ipari együttműködések lehetőségeiről. Továbbá Fred Fleitz-cel, az America First Policy Institute alelnökével, melynek során a megbeszélések a magyar–amerikai biztonságpolitikai együttműködésre is kiterjedtek. Jászai Gellért hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok új szakaszba léptek, az Egyesült Államok stratégiai partnerként tekint Magyarországra, ami az elmúlt egy év tárgyalásai nyomán hamarosan kézzelfogható, és konkrét eredményekben is megmutatkozik majd. A 4iG Csoport az amerikai látogatás során több bejelentésre is készül – közölte a cég.

