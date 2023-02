Magyar Bankholding: a járvány, majd a chiphiány okozta krízis után lendületet vett az ipari termelés

Az ipari termelés negyedik negyedév elején tapasztalt megtorpanását döntően az energiaárak robbanásának következtében elsősorban az energiaigényes ágazatokban bekövetkező termelés visszafogása vagy leállása okozhatta, míg novemberben az olajfinomítással kapcsolatos problémák is rontották az ipar teljesítményét (ami részben hozzájárult a november végi, december eleji üzemanyag-ellátási zavarokhoz), azonban a hazai olajfinomító termelése ezt követően helyreállt – áll Suppan Gergelynek, a Magyar Bankholding vezető elemzőjének közleményében, mellyel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ipari termelési volumenről kiadott első becslésére reagált.

Kapcsolódó cikk A kevesebb decemberi munkanap meglátszik az ipari statisztikákban is A két munkanapnyi eltérés 3,7 százalékpontos eltérést jelent.

Az ipari termelés 2020 októberéig teljesen kilábalt a járvány okozta válságból, a további lendületes növekedést azonban a chiphiány fékezte, így a járvány előtti szint közelében, azt kissé meghaladó mértékben ingadozott az ipari termelés, ahonnan a tavalyi év elejétől határozott lendületet vett, szeptemberben pedig új történelmi csúcsra ért. A 2015. évi átlaghoz viszonyítva 27,8 százalékkal bővült az ipari termelés, míg 56,2 százalékkal haladja meg a 2010. évi átlagos termelési szintet. Tavalyelőtt összesen 9,6 százalékkal bővült az ipari termelés.

A KSH közleménye szerint a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés. A legnagyobb súlyú járműgyártás, valamint a villamos berendezés gyártásának területén jelentősen bővült a termelés volumene, azonban a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása csökkent.

Az autógyárak termelése 2020 októberében már meghaladta a járvány előtti szintet, azonban tavalyelőtt átlagosan 20 százalékkal maradt el, így mintegy 5-6 százalékponttal mérsékelte az ipari termelés volumenét. Suppan szerint az enyhülő chiphiány mellett biztató, hogy a járműgyártás új rendelései, valamint rendelésállománya tartósan kiemelkedő, novemberben 25,6 százalékkal, illetve 39,6 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet. Az autógyártók a szűk beszállítói kapacitások miatt rövid távon elsősorban a drágább, nagyobb profitmarzzsal rendelkező modellek rendeléseit teljesítik, azonban a második félévtől érdemi javulást mutat az alágazat. Az ukrajnai háború, valamint az energiaválság jelentősen rontotta a kilátásokat, amit az Ifo és a ZEW index után már a beszerzési menedzser indexek is tükröztek, az utóbbi hónapok éles lefordulása után azonban már mérsékelt javulást mutatnak, mivel energiahiánytól egyelőre nem kell tartani, az energiaárak pedig jelentősen csökkentek a nyár végi szintekhez képest. Az ukrajnai háború, valamint a Covid elleni szigorú kínai lezárások hatására újra felvetette a beszállítói láncok szakadozását, azonban ennél lényegesen nagyobb mértékben rontotta a kilátásokat az elszálló infláció, az elszálló termelési költségek és energiaárak, valamint megélhetési költségek, az egyre szigorodó monetáris politikák, amelyek már fokozzák a recessziós aggodalmakat. Az orosz gázszállítások visszafogása mindemellett jelentős német ipari szektorokat kényszeríthet leállásra, ami igen súlyos következményekkel járhat, bár a német ipar rugalmasan tudott alkalmazkodni az energiafogyasztás csökkentésével.

A hazai ipari rendelésállományok mindenesetre továbbra is magas szinten állnak, mintegy 20 százalékkal meghaladva az egy évvel ezelőtti szintet, így a beszállítói problémák enyhülése további élénkülést eredményezhet. A hazai ipar teljesítménye az elmúlt években élesen elvált a német iparétól köszönhetően az elmúlt évek számos kapacitásnöveléseinek, a rekord mennyiségű működőtőke-beáramlásnak és a kormány beruházásokat kifejezetten támogató gazdaságpolitikájának.

Az idei harmadik negyedévben a chiphiány miatt az egy évvel ezelőtti gyenge bázis, valamint az idén enyhülő chiphiány miatt jelentősen gyorsult az ipari termelés növekedése, azonban az orosz–ukrán háború továbbra is számos kockázatot jelenthet. Az elszálló energiaárak több ágazatot is a termelés visszafogására kényszeríthetett a tavalyi negyedik negyedévben, azonban az energiaárak legutóbbi csökkenésének köszönhetően több termelő is újra üzembe állhat. A külső keresletet ronthatja az infláció élelmiszer- és energiaárak vezérelte emelkedése a vásárlóerő csökkenésén keresztül. Ugyanakkor továbbra is élénkítheti az ipart a nagyon magas rendelésállomány – novemberben 19,9 százalékkal állt magasabban az egy évvel ezelőttihez képest. Az energiaválság által okozott várható átmeneti megingásokat követően az idei év közepétől újra fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz és autóiparhoz, valamint élelmiszeriparhoz, vegyiparhoz, védelmi iparhoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat. A hazai gazdaság középtávon jelentősen profitálhat a CATL, az SK Innovation, a Samsung SDI, a BMW és a Mercedes kiemelkedő mértékű beruházásaival, valamint a védelmi ipari kapacitások kiépülésével, mivel a hadiipari kiadások szignifikáns növekedése várható a következő években. Idén 4 százalék körüli növekedésre számítunk az ipari termelésben. 2024-től azonban a felfutó új kapacitások hatására jelentősen élénkülhet az ipari termelés – véli az elemző.