Mégis mennyi jut egy magyarra? – Hatalmas különbségek az országon belül

A magyarországi régiók közül csak a fővárost magában foglaló központi térség van az uniós átlag felett. A többi országrészben nagyon más a helyzet. Ez pedig az országos eredményen is jól látszik.

Az egy főre jutó GDP alakulását nézve is jókora eltérések vannak az országon belül.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!