Magyar gyomorban magyar virslit szeretne látni a kamara

Érdemes magyar virslit vásárolni szilveszterkor is.

Érdemes magyar virslit vásárolni szilveszterkor is, mert a belföldi gyártók termékei ellenőrizhetők – közölte az MTI-vel hétfőn a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az érdekképviselet a vevőknek azt tanácsolja, hogy a megbízható gyártók termékeit keressék, és nézzék meg az összetevőket, mert a magasabb hústartalom garantálja a jobb minőséget. Az előállítás helyét a csomagolt virsliken könnyű ellenőrizni, ugyanis a hátoldali címkék oválbélyegzőjében a HU jelzés magyarországi üzemet jelöl. A magyar termékek mellett szól az is, hogy az ízviláguk jobban illeszkedik az itteni fogyasztók elvárásaihoz. Idén az enyhén füstölt juhbeles és a frankfurti lehet a legnépszerűbb, de a bécsit is sokan választják ilyenkor – írták. A közlemény szerint kereslet a jó minőség, a kedvező ár-érték arány felé tolódik el az ünnepi időszakban, amikor a legjelentősebb a forgalom. Bár a fogyasztói trendek összességében nem kedveznek a sertéshúsból előállított termékeknek, a hagyományosan szerencsehozó élelmiszernek tekintett virsliből évente mintegy 34 ezer tonna fogy, ebből az utolsó hetek forgalma a 25 százalékot is elérheti – tették hozzá.

(MTI)

