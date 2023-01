Magyar letelepedők is mehetnek Oroszországba, ha fizetnek 

Egyre többen menekülnek el Oroszországból a várható újabb sorozás elől és a korábban elmentek közül sokan lemondanak orosz állampolgárságukról. A pótlást már tavaly nyáron komolyan vette az orosz vezetés, júliusban fogadták el azt a törvényt miszerint ideiglenes beutazási engedély nélkül is beléphetnek a külföldiek bizonyos feltételekkel. Szerdán életbe is lépett egy ennek alapján hozott és kibővített rendelet, amiben az állampolgársággal gyakorlatilag majdnem megegyező feltételekkel lehet hivatalosan „állandó tartózkodási engedélyt” kapni, valójában letelepedni az országban.

Természetesen nem valószínű, hogy hosszú tömött sorokban fognak sorban állni a külföldiek és senki sem gondolja komolyan, hogy ezzel tényleg helyettesíthető a sok elment orosz. A gesztus azonban több mint figyelemre méltó.

Steven Seagal Putyin előtt írta alá az orosz útlevelét. Fotó: The Mirror

Tavaly az év legvégén nem volt meglepetés, hogy a már kilenc éve Oroszországban élő Edward Snowden amerikai titkosszolgálati alkalmazott végül megkapta az orosz állampolgárságot. Ezt megelőzően ismert művészek és sportolók is „oroszok” lettek saját kérésükre.



Tavaly nyáron Vlagyimir Putyin orosz elnök már kiterjesztette az orosz állampolgárság könnyített megszerzésének lehetőségét Ukrajna minden lakójára, így már nem csak a szakadár területeken, de másutt sem szükséges az orosz nyelv ismerete és az öt éven át történő oroszországi életvitel sem. Ősszel aztán gyorsított eljárásban állampolgárságot ajánlott fel azoknak a külföldieknek, akik jelentkeznek a hadseregébe. Egyelőre nem tudni, mennyi ember kért ténylegesen ilyen engedélyt az önjelöltek közül.

Orosz állampolgárságot kapott:

2013: Gerard Depardieu francia színész

2015: Ray Jones amerikai profi ökölvívó

2016: Steven Seagal amerikai színész

2021: Natalia Oreiro uruguayi énekesnő, színésznő

2022: Edward Snowden volt CIA-alkalmazott

A politikai motivációkról egyáltalán nincs szó a mostani rendelet kapcsán, pusztán gazdasági feltételeket támasztanak az állandó tartózkodási engedélynek nevezett okmányért cserébe. A TASZSZ hírügynökség azt állította, hogy „az üzleti közösség megkérdezése alapján” határozták meg a feltételeket.

Nézzük, mik ezek!

A kérelem beadása előtti három évben legalább 15 millió rubel értékben szociálisan jelentős, regionális projektekbe (értsd kevésbé fejlett körzetekben - a szerk.) való befektetést kell elvégezni.

Az is elég, ha a letelepedni vágyó személy legalább 30 millió rubelért részesedést szerez egy legalább három éve működő és a kérvény beadása előtti évben legalább 6 millió rubel adót és járulékot fizető orosz cégben.

Akkor is lehet kérni a kvázi állampolgárságot, ha valaki legalább két éve már működtet egy Oroszországban bejegyzett saját céget és évente legalább 4 millió rubelnyi adót befizetett.

Úgy is megkaphatja az engedélyt valaki, ha épülő vagy már megépült bármilyen típusú, tehermentes ingatlant vásárol legalább 25 millió rubel értékben. Utóbbi esetében legalább egy éve életvitelszerűen ott kell lakni a kérvény beadása előtt. A 25 milliós összeghatár a távol-keleti ingatlanokra vonatkozik, Moszkva esetében ez legalább 50 millió rubel.

Érdekes, hogy honnan vár az orosz kormány nagyobb betelepülési hullámot ezen az úton. Kiderült, hogy nem csupán a volt szovjet tagköztársaságokból, a Közel-Keletről és Ázsiából, de az Európai Gazdasági Térség országaiból is, vagyis akár Magyarországról is, bár ilyen esetekről egyelőre nem tudni, inkább ennek fordítottja jellemző. Megjegyzik, hogy eddig csak a Kazahsztánból és Moldovából jelentkezőknek tartották fenn ezt az egyszerűbb, az ideiglenes tartózkodási engedélyt, mint feltételt nélkülöző letelepedési lehetőséget.

Ezen felül kurrens szakmák, mint például az informatika, magasan képzett szakembereit is szívesen részesítették ilyen előnyben. Az illetékes gazdaságfejlesztési minisztérium 2023-ban 13 milliárd rubelnyi bevételt vár a befektetésért kvázi állampolgárság megadásából, majd a további években évente legalább 40 milliárd rubelt.

A fenti feltételek az Interfax szerint nem túl vonzóak, bár kétségtelen, hogy például az oroszbarát külföldi, akár ukrán „üzletemberek” ezt könnyedén teljesíthetik, ha éppen Oroszországba akarják átmenteni vagyonukat. Fönnmarad viszont az a kötelezettség, hogy a megkapott állandóra szóló engedélyt évente meg kell hosszabbítani. Ezt egyébként rövid úton meg is adják - ígéri a rendelet.

Összehasonlításul több példát is hoz a hírügynökség. Portugáliában a 2012-ben bevezetett „arany vízum”-hoz elegendő egy 250 ezer eurós (mintegy 19 millió rubel) ingatlan megvásárlása, de ehhez még kedvezményes hitelt is fel lehet venni és a külföldön keletkezett jövedelem után 10 évig nem kell adót fizetni. Eddig 27 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.

Cipruson 300 ezer eurós a minimális ingatlanérték, igaz, a speciális vízum nem jogosít fel munkavállalásra vagy cégalapításra és annak működtetésére. Ennél engedékenyebb a szerbiai, a török, a grúz és a montenegrói gyakorlat, ezekbe az országokba több száz ezer orosz ment az elmúlt években és már állandó lakosoknak tekinthetők, sok esetben kettős állampolgárként.

Kirgizisztán is lépett

Január első hetében a kirgiz parlament úgy döntött, hogy könnyítéseket vezetnek be a befektetői vízumok esetében. Az elfogadott de még nem hatályos törvény szerint egyről öt évre növelték a tartózkodási vízum érvényességét, ha a külföldi magánszemély vagy vállalat képviselője legalább 10 millió szom (mintegy 118 ezer dollár) értékben hajt végre befektetést. Akár 10 éves is lehet az engedély, ha legalább 20 millió szomot (mintegy 235 ezer dollárt) költ el ily módon a külföldi.

Az állandó tartózkodási engedély és az állampolgárság jogintézménye Oroszország esetében kis mértékben különbözik. Mindkét esetben vízum nélkül lehet ki-be lépni és igénybe venni a szociális ellátásokat. Állandó lakhelyre lehet bejelentkezni, a kérvényezők egyéni vállalkozók lehetnek vagy vállalkozást indíthatnak és szavazhatnak az önkormányzati választásokon.

Az állampolgárság ehhez képest még orosz útlevelet is ad, ami vízummentes utazást enged a világ 119 országába. Állást lehet vállalni ezzel állami szervezeteknél és természetesen az országos választásokon is lehet szavazni, viszont hadkötelezettség is együtt jár vele.