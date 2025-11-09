Magyar Péter a Financial Times-nak: Orbán Viktor kiárusította Magyarországot Amerikában

Magyar Péter az interjúban ismét elkötelezte magát amellett, hogy kormányra kerülve visszavezeti Magyarországot a nyugati szövetségi körbe, azaz az EU és a NATO irányába. Hangsúlyozta, hogy Magyarország az EU és a NATO tagja, és ezek az alapvető szövetségek határozzák meg az ország biztonságát és mindennapi életét.

Szerinte az Orbán-kormány nem ez alapján politizál, ellenben Orbán Viktor jelenleg Vlagyimir Putyin legszorosabb EU-s szövetségese. Emiatt szerinte Vlagyimir Putyin érdekelt marad abban, hogy Orbán hatalmon legyen. A cikk megemlíteti, hogy Orbán Viktor többször is ellenezte a nyugati szankciókat Oroszország ellen a teljeskörű ukrajnai invázió elindulása óta, és ő volt azon kevés nyugati vezetők egyike, aki találkozott Putyinnal az amerikai elnökválasztás előtt.

Magyar Péter bírálta Orbán Viktor washingtoni útját, mely során mentességet szerzett az orosz energiahordozók behozatalát érintő szankciók alól, cserébe jelentős amerikai beruházásokat ígért. Szerinte

ez nem Magyarország sikere, hanem Orbán Viktor személyes menekülőútjának biztosítása, aki így elkerülte a lehetséges energiaválságot és áremelkedést, amelyek veszélyeztethették volna újraválasztását. Magyar Péter szerint Orbán Viktor „kiárusította Magyarországot”.

A Tisza elnöke szerint kampányát máris támadás érte a Kreml irányából. Szerinte a párt alkalmazáshoz kapcsolódó szerverek orosz hátterű hackertámadás áldozataivá váltak.

Ukrajna kapcsán Magyar Péter arról beszélt, hogy kormányra kerülve elismerné Moszkvát agresszorként és azonnali tűzszünetet sürgetne, uniós szövetségeseivel összhangban. Ugyanakkor

nem szakítaná meg hirtelen kapcsolatait Oroszországgal, és az energiapolitikában is megengedné az orosz import lehetőségét, miközben középtávon az orosz energiafüggés csökkentésére törekedne.

Magyar Péter az ország nemzeti érdekeit, ellátásbiztonságát és a fenntarthatóságot helyezte előtérbe az interjúban, és visszautasította azokat a vádakat, hogy ukrán érdekek bábja lenne.

Beszélt az USA-hoz fűződő viszonyról is: szerinte fenntarthatóak a „jól működő” kapcsolatok annak ellenére is, hogy Donald Trump elnök legutóbb is úgy fogalmazott, hogy a választásokon Orbán Viktort támogatja.

„Ha ebben az országban élne, más véleménye lenne Orbán Viktorról” – mondta Magyar Péter Donald Trumpról.

Gazdaságpolitikája a korrupció és pazarlás felszámolására és az EU-val való kapcsolatok helyreállítására irányulna, hogy felszabadítsa a befagyasztott uiós forrásokat, mintegy 20 milliárd euró értékben. Továbbá újraindítaná az eurózónához való csatlakozás terveit, amit az Orbán-kormány elengedett. Magyar Péter úgy véli, az unortodox gazdaságpolitika káros volt az ország számára, különösen a magas infláció, a beruházások visszaesése és az államadósság növekedése miatt.