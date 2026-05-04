Magyar Péter a tojás árát is levitte? Választások utáni árcsökkenés a diszkontokban

A boltokban is mintha beköszöntött volna egy új korszak áprilisban a választások után. Hiszen nemcsak folytatódott, de növekedett is az árcsökkenés üteme a három legnagyobb magyarországi diszkontlánc üzleteiben, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Laptársunk április végén a Lidl, a Penny és az Aldi üzleteit járta körbe. A vizsgált boltokban ekkor 11 245 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 11 473 forinttal, ez 1,99 százalékos árcsökkenésnek felel meg.

Meglepő, de tovább estek az árak

Közel 15 százalékkal a hónap legnagyobb árcsökkenését az alma mutatta be. Itt a szezonális hatások mellett az állhat az áresés mögött, hogy túl nagy volt a kínálat Európában, és sok alma maradt raktáron. A tojás ára pedig két hónap után korrigált, és mintegy 6,75 százalékkal csökkent.

Említésre méltó a tejek árának alakulása is: a 2,8 százalékos ESL-tejek ugyanis 6,4 százalékkal drágultak, míg az ugyanilyen zsírtartalmú, UHT társaik 7,5 százalékkal lettek olcsóbbak. Vagyis felemásan alakultak az árak még úgy is, hogy a felmérés készítésekor a kosárban szereplő tejek egyike sem volt akciós.

A hónap legjelentősebb, mintegy 10,8 százalékos drágulását a 2 literes Coca-Cola érte el, itt márciushoz képest a kifutó akciók okozták az árak meglódulását.

