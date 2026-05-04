Makró Áruházláncok Élelmiszeripar, agrárium Infláció

Magyar Péter a tojás árát is levitte? Választások utáni árcsökkenés a diszkontokban

Még növekedett is az árcsökkenés üteme laptársunk felmérése szerint.  

A boltokban is mintha beköszöntött volna egy új korszak áprilisban a választások után. Hiszen nemcsak folytatódott, de növekedett is az árcsökkenés üteme a három legnagyobb magyarországi diszkontlánc üzleteiben, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Laptársunk április végén a Lidl, a Penny és az Aldi üzleteit járta körbe. A vizsgált boltokban ekkor 11 245 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 11 473 forinttal, ez 1,99 százalékos árcsökkenésnek felel meg.  

Meglepő, de tovább estek az árak
Közel 15 százalékkal a hónap legnagyobb árcsökkenését az alma mutatta be. Itt a szezonális hatások mellett az állhat az áresés mögött, hogy túl nagy volt a kínálat Európában, és sok alma maradt raktáron. A tojás ára pedig két hónap után korrigált, és mintegy 6,75 százalékkal csökkent.

Említésre méltó a tejek árának alakulása is: a 2,8 százalékos ESL-tejek ugyanis 6,4 százalékkal drágultak, míg az ugyanilyen zsírtartalmú, UHT társaik 7,5 százalékkal lettek olcsóbbak. Vagyis felemásan alakultak az árak még úgy is, hogy a felmérés készítésekor a kosárban szereplő tejek egyike sem volt akciós.

A hónap legjelentősebb, mintegy 10,8 százalékos drágulását a 2 literes Coca-Cola érte el, itt márciushoz képest a kifutó akciók okozták az árak meglódulását.

Már zajlik a munka a kata átalakításáról: így működne együtt a kamara az új kormánnyal

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Orbán-kormány utolsó éveiben egy aktivistább szerepet vállalt fel, amit a Tisza hatalomátvétele után is folytatna. A kamara már dolgozik a Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) kiszélesítésével kapcsolatos javaslatain. Emellett a részben zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozataláról és a belengetett szja-csökkentésekről is kérdeztük az MKIK-t.

A forint próbálja ledolgozni a hosszú hétvége tunyaságát

Enyhe, reményekkel teli erősödés a hazai fizetőeszközben. 

Aligha van a világon még egy olyan nemzetközi vetélkedés, ahol annyira szerepet játszik az aktuális geopolitika, mint az Eurovízió. Talán csak az olimpia hasonlít hozzá. Az idei dalverseny sem mentes a politikai áthallásoktól.

Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Mérsékelten emelhetik a kitermelést az OPEC+ olajkartell tagjai. Ez a növelés azonban nagyrészt csak papíron létezhet mindaddig, amíg az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is akadályozza a közel-keleti olajszállításokat.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornából származó bevételek a sporttörténet legjövedelmezőbb versenyét ígérik – a szakszövetségnek.

Ezekkel a reformokkal kezdhet a Tisza az uniós forrásokért cserébe

Magyarország esélyt kap egy 180 fokos fordulatra – kommentálta a választások eredményét friss elemzésében az Erste Bank.

Sűrű dróntámadásokról jöttek hírek az orosz-ukrán frontról

Orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét vasárnapra virradóra, aminek következtében egy ember meghalt – közölték a helyi hatóságok.

Az új kormány várható beiktatása előtti héten sem unatkozhatunk majd

A következő héten minden nap publikál statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Megjelennek a legfrissebb inflációs, ipari, kiskereskedelmi adatok, és az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyorsjelentést is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Újabb pletyka segíthet a benzinpiacon

Pénteken az iráni háború kapcsán ismét elterjedt egy pozitív hír, a befektetők pedig remélik, hogy valóban lezárulhat a konfliktus. Az olaj ára esett, ugyanakkor az elmúlt hetek tapasztalatai alapján érdemes óvatosnak lenni. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő napokban csökkenhet az üzemanyagok piaci ára. Bár a leendő kormány hitet tett az ársapka fenntartása mellett, ez csak átmeneti megoldás lehet.

A választások előtt magasra szökött a vagyonkezelő alapítvány gründolási láz

Már 114 vagyonkezelő alapítványt tartanak nyilván a bíróságok.

