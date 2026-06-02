Magyar Péter bedobta: legyen Németország is a V4-ek tagja?

Közös sajtótájékoztatót tartott a német kancellárral.

Ismételten gratulált kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Péter miniszterelnöknek választási győzelméhez, és tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére – mondta el a német kormányfő a két politikus közös sajtótájékoztatóján Berlinben.

A német kancellár hangsúlyozta: Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyaroroszágon. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy Magyarországot képes lesz visszavezetni Európába.

A kancellár a választási győzelmet inspirációnak nevezte Európa számára, amely szavai szerint bizonyítja, hogy az inga nem csak egy irányba, az illiberális, vagy autokrata irányokba lendül, de vissza is, és látványosan a politikai középre.

Friedrich Merz külön is gratulált Magyar Péternek
Magyarország partner lenne

Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz – mondta a magyar miniszterelnök. A kormányfő kiemelte: „ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat”, legyen szó akár az új MFF-tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről.

Magyar Péter kibővítené a V4-eket

A sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök elmondta, a június 23-i V4-es miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Mint mondta, felveti majd, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és „építsünk egy erős Közép-Európát közösen”. Hozzátette: ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent.

Találkozna Zelenszkijjel

Magyar Péter kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében – hangzott el szintén a tájékoztatón.

 A magyar kormányfő megerősítette, hogy tárgyalások folynak – egyelőre technikai szinten – Magyarország és Ukrajna között az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól.

Eddig ezek az egyeztetések nagyon biztatóan haladnak. Reméljük, hogy a héten technikai szinten le is zárulhatnak – értékelt.

Sem katonák, sem fegyverek

Ukrajna kérdésében a miniszterelnök kiemelte, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban – ahogy többször egyértelműen fogalmaztak – Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogait rendezni tudják.

Vitézy Dávid már költené is az uniós pénzt: 2029-re ígér új HÉV-eket

42 új járművet vennének.

Mi történik? Magára talált az európai elektromosautó-piac

Vége a szép napoknak a benzinkutakon

Elárulták az elemzők, hogyan javíthatják az uniós források a magyar gazdaság kilátásait

A korábban zárolt, 16,4 milliárd eurónyi európai uniós forrás feloldása ellenére az elemzők nem módosították érdemben felfelé az idei évre várt magyar gazdasági növekedés ütemét. Az iráni háború miatti energiaválság negatív hatásai ugyanis ezzel nem szűntek meg. Nagy kérdés emellett, hogy meddig tartanak ki Magyarországon az április 12-i választások óta tartó „mézeshetek”. Elemzői körkép az első negyedéves GDP-adat kapcsán.

Új részletek derültek ki a költségvetésből hiányzó százmilliárdokról

A számvevőszék szerint sincs minden rendben.

Elárulta a szakértő, hogy mit lehetne tenni a támogatott hitelek rendszerével

Magyarországon több mint 50 kamattámogatott hiteltermék létezik, ami jelentősen torzítja a piacot. A laptársunk, a Privátbankár által megkérdezett szakértő szerint szükség lenne a paletta egyszerűsítésére, miközben vannak olyan hitelcélok, amik továbbra is igénylik az állami beavatkozást.

Kiderült, mi áll a repülőrajtnak tűnő első negyedéves GDP-adat hátterében

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslésében.

