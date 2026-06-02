Magyar Péter bedobta: legyen Németország is a V4-ek tagja?

Ismételten gratulált kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Péter miniszterelnöknek választási győzelméhez, és tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére – mondta el a német kormányfő a két politikus közös sajtótájékoztatóján Berlinben.

A német kancellár hangsúlyozta: Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyaroroszágon. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy Magyarországot képes lesz visszavezetni Európába.

A kancellár a választási győzelmet inspirációnak nevezte Európa számára, amely szavai szerint bizonyítja, hogy az inga nem csak egy irányba, az illiberális, vagy autokrata irányokba lendül, de vissza is, és látványosan a politikai középre.

Friedrich Merz külön is gratulált Magyar Péternek

Magyarország partner lenne

Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz – mondta a magyar miniszterelnök. A kormányfő kiemelte: „ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat”, legyen szó akár az új MFF-tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről.

Magyar Péter kibővítené a V4-eket

A sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök elmondta, a június 23-i V4-es miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Mint mondta, felveti majd, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és „építsünk egy erős Közép-Európát közösen”. Hozzátette: ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent.

Találkozna Zelenszkijjel

Magyar Péter kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében – hangzott el szintén a tájékoztatón.

A magyar kormányfő megerősítette, hogy tárgyalások folynak – egyelőre technikai szinten – Magyarország és Ukrajna között az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól.

Eddig ezek az egyeztetések nagyon biztatóan haladnak. Reméljük, hogy a héten technikai szinten le is zárulhatnak – értékelt.

Sem katonák, sem fegyverek

Ukrajna kérdésében a miniszterelnök kiemelte, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban – ahogy többször egyértelműen fogalmaztak – Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogait rendezni tudják.