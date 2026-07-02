4p
Makró Céges beszámolók Magyar Péter

Magyar Péter döntött: tízmillió forint osztalékot vehet ki a cégéből

Vég Márton
Vég Márton

A kormányfő cégénél a forgalom és a nyereség is csökkent 2025-ben.

Mivel Magyar Péter gyakorlatilag egész 2025-ben az országot járta, ezért nem annyira meglepő, hogy tavaly visszaesett a kormányfő tulajdonában lévő LLM Zrt. forgalma és nyeresége is. Szerdán publikálták a cég beszámolóját, ebből derült ki, hogy a

2024-es 36,7 millió forintos nettó árbevétel tavaly 17,1 millió forintra csökkent, azaz mintegy a felére. A nyereség 16,7 millió forintról 2,1 millió forintra mérséklődött.

Míg tavaly nem vett ki a cégből osztalékot Magyar Péter, és a a profitot az eredménytartalékba helyezte, addig ezúttal másképp döntött. A június 30-i alapítói határozat szerint úgy ítélte meg, hogy az eredmény osztalékként való kifizetése nem veszélyezteti a társaság
fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. Ezért 10 millió forint osztalék kifizetését hagyta jóvá tulajdonosként. 

Magyar Péter cége nyereséges maradt
Magyar Péter cége nyereséges maradt
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A június végi döntésnél már jelent volt a miniszterelnök öccse, Magyar Márton is, mint  a cég ügyvezető igazgatója. Lapunk írta meg, hogy az Opten adatai szerint az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. új vezérigazgatója Magyar Márton, a miniszterelnök öccse lett április 28-tól. A változást május 5-én jegyezték be. Erre a cserére azért volt szükség, mert az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást – néhány kivételtől eltekintve – és nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Magyar Márton a váltás után közölte, hogy a tisztség ellátásáért, a testvéréhez hasonlóan sem fizetést, sem egyéb juttatást nem vesz fel, és tulajdonrészt sem szerzett a társaságban. Feladata a cég törvényes működésének felügyelete és hivatalos képviseletének ellátása.

A Tisza elnöke mintegy két éve vásárolta ki a többi tulajdonost a cégből, amelyet Császár Dániel, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára alapított 2020-ban, és aki a 444 cikke szerint bő két éven át a közbeszerzésekért felelt: stábjával ő dolgozta ki a közbeszerzési törvény 2016-os módosítását, ami több ponton is felmentést adott az államnak a pályázati kiírások alól. Az LLM Zrt. erőre is kapott: 2024 végére 30 millió forintnyi készletük és 47,6 millió forintnyi pénzeszközük keletkezett, de közben felhalmoztak 51,7 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettséget is. Ez nagyon jó eredménynek számít, mert a hivatalosan tanácsadással és befektetéssel foglalkozó cég egy évvel korábban, 2023-ban még csak 11,4 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el, amiből 324 ezer forint adózott eredményt sikerült összehozni. A cég árbevétele tehát háromszorosára, a nyeresége pedig ötvenszeresére nőtt.

A 30 millió forintos készlet 2025-ben 21,6 millió forintra csökkent, ellenben a 47,6 millió forintnyi pénzeszközből közel 56 millió forint lett. Ezzel párhuzamosan a rövid lejáratú kötelezettségek felhalmozása is folytatódott tavaly: 51,7 millió forintról 58,4 millió forintra. A beszámolóból az nem derült ki, hogy a cég milyen cégeknek vagy magánszemélyeknek adott üzletviteli tanácsot.

Még június elején került fel az Országgyűlés honlapjára Magyar Péter vagyonnyilatkozata, amit a képviselői eskütétele után kellett kitöltenie. A február 1-jén megismert vagyonnyilatkozatához képest nagy változás nem látszott: összesen 88 millió forintos megtakarítással kezdte meg a képviselői és miniszterelnöki munkát. Ez nagyjából 11 millióval kevesebb, mint ami az év elején volt. Összesen 60 millió forint értékben van megtakarítása különböző befektetési alapokban, kötvényekben, értékpapírokban, 7 millió forintot tart készpénzben és a bankszámláján, továbbá 20,5 millió értékben van devizája.

Szintén júniusban publikálták a Tisza Párt pénzügyi beszámolóját: az egy évvel korábbi, 36 millió forintos bukás után tavaly már összesen 180 millió forintos nyereséget termelt a párt. A párthoz óriási összeg folyt be adományokból, összesen 3,1 milliárd forint, miközben a költségeik is meghaladták a 3 milliárd forintot.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Fontos hírt kapott Brüsszelből Magyarország, jön egy adag pénz

Fontos hírt kapott Brüsszelből Magyarország, jön egy adag pénz

Több másik országgal együtt.

Újabb rossz hír a benzinkutakról, kezdhet aggódni Kapitány István?

Újabb rossz hír a benzinkutakról, kezdhet aggódni Kapitány István?

Újra közelednek az eltörölt védett ár szintjéhez az árak.

Megvámolt kínai csomagok: ha ez sem segít a magyar kereskedőknek, akkor mi fog?

A magyar kiskereskedelem tavaly 20 290 milliárd forintos forgalmat ért el, mellyel ismét növekedési pályára került, bár a régióhoz képest továbbra is lemaradásban van – derült ki az MBH Bank Ágazati Kitekintő rendezvénysorozatának legfrissebb eseményén. A szakértők szerint a fogyasztás szerkezete hazánkban folyamatosan átrendeződik: egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szolgáltatások – miközben a vásárlások kétharmadát már bankkártyával fizetjük. Az élelmiszerárakat egyre inkább globális – köztük extrém időjárási – tényezők mozgatják, de az ágazatra erős hatást gyakorolnak az árrésstopok is, melyek felgyorsították az élelmiszer-szaküzletek-piacvesztését.

Nagy dobás az OTP-től, olcsóbb lesz a lakáshitel, de még a kormány is örülhet

Nagy dobás az OTP-től, olcsóbb lesz a lakáshitel, de még a kormány is örülhet

Csökkennek a lakáshitel kamatai, és ezzel a költségvetés terhei is.

Átírják a német adórendszert, hajnalig vitatkoztak róla

Átírják a német adórendszert, hajnalig vitatkoztak róla

Átfogó reformok jönnek.

Súlyos számok: kirívóan magas a MÁV személyszállító vonatainak átlagéletkora

Súlyos számok: kirívóan magas a MÁV személyszállító vonatainak átlagéletkora

A magyar vasút előtt az elmúlt évtizedek legnagyobb járműmegújítási programja állhat. Az elöregedett járműállomány cseréje és a jelentős uniós források egyszerre teremtenek lehetőséget a közösségi közlekedés színvonalának javítására és a hazai ipar fejlesztésére. A következő évek egyik meghatározó gazdaságpolitikai kérdése ugyanakkor nem csupán az lesz, hogy hány új vasúti jármű érkezik Magyarországra – írja a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzésében.

Gólt lőtt, majd kiállították a legjobb amerikai csatárt, a belgák is alaposan megszenvedtek a vb-n

Gólt lőtt, majd kiállították a legjobb amerikai csatárt, a belgák is alaposan megszenvedtek a vb-n

Izgalmas meccseket hozott a legjobb 32.

ákk

Minden várakozást felülmúlt az állampapírpiac

A második negyedévben az állampapír piacot kimagasló aukciós kereslet és jelentősen csökkenő hozamok jellemezték. Mindezek eredményeképp az első félév végére az időarányos mértéket meghaladó volumenben teljesült az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) erre az évre vonatkozó finanszírozási terve.

Titkos határozatokkal osztott szét milliárdokat az Orbán-kormány

Titkos határozatokkal osztott szét milliárdokat az Orbán-kormány

Három év alatt 160 milliárd forintról döntöttek így. 

Üzentek a kormánynak: teljesen új magyar–ukrán gazdasági megállapodásra lenne szükség

Teljesen új magyar–ukrán gazdasági megállapodást javasolnak a kormánynak

Sürgős kormányzati beavatkozásra, egy új alapokra helyezett magyar–ukrán gazdasági együttműködési megállapodásra lenne szükség, hogy az egyik legfontosabb vasúti csomópontként ismert Záhony ne veszítsen tovább a jelentőségéből – erre hívta fel a figyelmet az ügyben a kormánynak levelet is író Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ). A probléma forrása még az előző, az Orbán-kormány ideje alatt, az orosz–ukrán háború kitörése óta kialakult hűvös, helyenként ellenséges magyar–ukrán viszonyra vezethető vissza.

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG