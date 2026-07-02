Magyar Péter döntött: tízmillió forint osztalékot vehet ki a cégéből

Mivel Magyar Péter gyakorlatilag egész 2025-ben az országot járta, ezért nem annyira meglepő, hogy tavaly visszaesett a kormányfő tulajdonában lévő LLM Zrt. forgalma és nyeresége is. Szerdán publikálták a cég beszámolóját, ebből derült ki, hogy a

2024-es 36,7 millió forintos nettó árbevétel tavaly 17,1 millió forintra csökkent, azaz mintegy a felére. A nyereség 16,7 millió forintról 2,1 millió forintra mérséklődött.

Míg tavaly nem vett ki a cégből osztalékot Magyar Péter, és a a profitot az eredménytartalékba helyezte, addig ezúttal másképp döntött. A június 30-i alapítói határozat szerint úgy ítélte meg, hogy az eredmény osztalékként való kifizetése nem veszélyezteti a társaság

fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. Ezért 10 millió forint osztalék kifizetését hagyta jóvá tulajdonosként.

Magyar Péter cége nyereséges maradt

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A június végi döntésnél már jelent volt a miniszterelnök öccse, Magyar Márton is, mint a cég ügyvezető igazgatója. Lapunk írta meg, hogy az Opten adatai szerint az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. új vezérigazgatója Magyar Márton, a miniszterelnök öccse lett április 28-tól. A változást május 5-én jegyezték be. Erre a cserére azért volt szükség, mert az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást – néhány kivételtől eltekintve – és nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Magyar Márton a váltás után közölte, hogy a tisztség ellátásáért, a testvéréhez hasonlóan sem fizetést, sem egyéb juttatást nem vesz fel, és tulajdonrészt sem szerzett a társaságban. Feladata a cég törvényes működésének felügyelete és hivatalos képviseletének ellátása.

A Tisza elnöke mintegy két éve vásárolta ki a többi tulajdonost a cégből, amelyet Császár Dániel, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára alapított 2020-ban, és aki a 444 cikke szerint bő két éven át a közbeszerzésekért felelt: stábjával ő dolgozta ki a közbeszerzési törvény 2016-os módosítását, ami több ponton is felmentést adott az államnak a pályázati kiírások alól. Az LLM Zrt. erőre is kapott: 2024 végére 30 millió forintnyi készletük és 47,6 millió forintnyi pénzeszközük keletkezett, de közben felhalmoztak 51,7 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettséget is. Ez nagyon jó eredménynek számít, mert a hivatalosan tanácsadással és befektetéssel foglalkozó cég egy évvel korábban, 2023-ban még csak 11,4 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el, amiből 324 ezer forint adózott eredményt sikerült összehozni. A cég árbevétele tehát háromszorosára, a nyeresége pedig ötvenszeresére nőtt.

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A 30 millió forintos készlet 2025-ben 21,6 millió forintra csökkent, ellenben a 47,6 millió forintnyi pénzeszközből közel 56 millió forint lett. Ezzel párhuzamosan a rövid lejáratú kötelezettségek felhalmozása is folytatódott tavaly: 51,7 millió forintról 58,4 millió forintra. A beszámolóból az nem derült ki, hogy a cég milyen cégeknek vagy magánszemélyeknek adott üzletviteli tanácsot.

Még június elején került fel az Országgyűlés honlapjára Magyar Péter vagyonnyilatkozata, amit a képviselői eskütétele után kellett kitöltenie. A február 1-jén megismert vagyonnyilatkozatához képest nagy változás nem látszott: összesen 88 millió forintos megtakarítással kezdte meg a képviselői és miniszterelnöki munkát. Ez nagyjából 11 millióval kevesebb, mint ami az év elején volt. Összesen 60 millió forint értékben van megtakarítása különböző befektetési alapokban, kötvényekben, értékpapírokban, 7 millió forintot tart készpénzben és a bankszámláján, továbbá 20,5 millió értékben van devizája.

Szintén júniusban publikálták a Tisza Párt pénzügyi beszámolóját: az egy évvel korábbi, 36 millió forintos bukás után tavaly már összesen 180 millió forintos nyereséget termelt a párt. A párthoz óriási összeg folyt be adományokból, összesen 3,1 milliárd forint, miközben a költségeik is meghaladták a 3 milliárd forintot.