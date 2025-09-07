Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Tisza Párt

Magyar Péter elárulta, hogyan lehet működő Magyarországot építeni

mfor.hu

Négy pillért említett a Tisza Párt elnöke Kötcsén.

A Tisza Párt kötcsei rendezvényén bemutatták a párt harmadik alelnökét, aki a turisztikai szakmából érkezik:

És beszédet tartott az Orbán-kormány korábbi államitkára, aki adócsökkentési ígéreteket tett:

Magyar Péter pártelnök is színpadra állt, és arról beszélt: egy működő Magyarország négy alappillérre épül – az első a gazdag és sikeres ország, ahol a tisztességes munkáért tisztességes bér jár, a nyugdíj méltó megélhetést biztosít. A jövő Magyarországán nem összeszerelő üzemekre van szükség, hanem innovációs központokra. A a második pillér a békés és rendezett ország – ennek keretében Magyarország aktív és hiteles tagja lesz az EU-nak és a NATO-nak.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A harmadik pillérként a tiszta és haladó ország vízióját vázolta fel – a környezet védelme mellett a közélet tisztasága is fontos, független lesz a közmédia, nem lesznek propagandagépezetek. A negyedik pillér, hogy az ország szabad és boldog legyen – működőképessé teszik az egészségügyi és szociális ellátórendszereket, a 21. századra felkészítő oktatást alakítanak ki. Az ország a határon innen és túl élő magyarok számára is otthont jelent majd – mondta.

Megismételte korábbi ígéretét: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt hoznak létre, majd a Kármán András által bejelentett gazdasági intézkedéseket is felsorolta.

Adócsökkentést és euróbevezetést jelentett be Magyar Péter szakértője

Az szja-csökkentés, áfacsökkentés mellett a leggazdagabbaknak vagyonadót ígért Kármán András. 

Varsónak szóltak, hogy Budapest is megértse?

A Fitch Ratings a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzetre hivatkozva a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását.

Mindenki az angolok hátát nézi – a Fradi a fasorban sincs

Hivatalosan is véget ért a nyári átigazolási időszak az európai futball-topligákban. A legnagyobb durranásra egészen az utolsó pillanatokig kellett várni, de minden idők legértékesebb transzfere, a brazil Neymar 2017-es átigazolása nem került veszélybe. Egyre nagyobb gazdasági erőfölényben vannak az angol első osztály, a Premier League csapatai, a legtöbbet költő tíz együttes közül kilenc is a szigetországból került ki. Az első ráadásul két magyar játékos leigazolásával is feltűnést keltett.

Velük tiporhatja el Trump a jegybanki függetlenséget

Trump megnevezte jelöltjeit a Fed-elnöki posztra.

Őrjöng Trump Brüsszel döntése miatt

Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy megsemmisíti a Google-ra közel 3 milliárd eurós bírságot is kiszabott európai bizottsági döntést.

Magyarországnak is kedvező döntést hozott a vámháborúban Trump

Az amerikai elnök rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről. A nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői.

Most akkor ki miatt drágulhat majd a benzin?

A Barátság kőolajvezeték ismét zavartalanul működik, azonban a hírek szerint Donald Trumpnak nem tetszik, hogy egyes európai országok, például Magyarország sok orosz olajat vesz. Pedig az utóbbi hetek nyilatkozatai alapján enélkül jelentős áremelés lesz a hazai üzemanyagpiacon. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint egyelőre nem fenyeget jelentős drágulás, sőt a jövő héten a piaci folyamatok alapján inkább csökkenés jöhet.

Rákosrendező

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről

Aláírták a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást.

Akadt egy állami hatóság, amely lecsapott Mészáros Lőrinc törvénysértő cégére

Lecsapott a hatóság Mészáros Lőrinc törvénysértő cégére

Engedély nélkül kezdtek építeni egy kiserőművet és ilyet még a NER milliárdosainak sem lehet csinálni a hivatal szerint.

Futópálya

Futópálya-építésre is lehet pályázni – fejlesztési program indul

Szeptember elejétől hat területen lehet jelentkezni az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjaira – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság pénteken.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

