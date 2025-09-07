Magyar Péter elárulta, hogyan lehet működő Magyarországot építeni

A Tisza Párt kötcsei rendezvényén bemutatták a párt harmadik alelnökét, aki a turisztikai szakmából érkezik:

És beszédet tartott az Orbán-kormány korábbi államitkára, aki adócsökkentési ígéreteket tett:

Magyar Péter pártelnök is színpadra állt, és arról beszélt: egy működő Magyarország négy alappillérre épül – az első a gazdag és sikeres ország, ahol a tisztességes munkáért tisztességes bér jár, a nyugdíj méltó megélhetést biztosít. A jövő Magyarországán nem összeszerelő üzemekre van szükség, hanem innovációs központokra. A a második pillér a békés és rendezett ország – ennek keretében Magyarország aktív és hiteles tagja lesz az EU-nak és a NATO-nak.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én.

A harmadik pillérként a tiszta és haladó ország vízióját vázolta fel – a környezet védelme mellett a közélet tisztasága is fontos, független lesz a közmédia, nem lesznek propagandagépezetek. A negyedik pillér, hogy az ország szabad és boldog legyen – működőképessé teszik az egészségügyi és szociális ellátórendszereket, a 21. századra felkészítő oktatást alakítanak ki. Az ország a határon innen és túl élő magyarok számára is otthont jelent majd – mondta.

Megismételte korábbi ígéretét: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt hoznak létre, majd a Kármán András által bejelentett gazdasági intézkedéseket is felsorolta.