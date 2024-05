Magyar Péter exének feltételezett párja létszámleépítést hajtott végre

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) április 24-én tette közzé honlapján, hogy csoportos létszámleépítés keretében a munkakörök számát mintegy 10 százalékkal csökkentette. A szűkszavú közleményből kiindulva a 24.hu járt utána a részleteknek.

A lap hétfő reggel megjelent cikke szerint a május 1-jei hatályú leépítés a gyakorlatban azt jelenti, hogy összesen 42 dolgozótól vált meg az ÁSZ, vagyis a teljes állomány létszámának 7,55 százalékát küldték el, valamint be nem töltött pozíciókat szüntettek meg. A lépést a 24.hu érdeklődésére a működés hatékonyabbá és takarékosabbá tételével, az adatalapú, a digitalizáció eszköztárát is felhasználó, felügyeleti jellegű intézmény kialakításával indokolták. Arra, hogy milyen posztokat érintett a leépítés, annyit válaszoltak, hogy a csoportos létszámleépítés érintette „az ellenőrzési és a támogató egységeket is, az egységeken belül számos különböző munkakört és státuszt.

Más forrásból a lap úgy értesült, hogy a vártnál rosszabb költségvetési helyzettel függ össze a dolgozói állomány megtizedelése, és a szervezet mind a 9 igazgatóságát érinti a létszámcsökkentés. Mint emlékeztetnek, nincs egy hónapja, hogy az ÁSZ megvált a korábban 11 fős sajtófőosztály négy dolgozójától. Ugyanekkor váltották le a fővárosi önkormányzat zárszámadásának ellenőrzését végző igazgatóság vezetőjét is.

Az ÁSZ vezetője az a Windisch László, akiről az jelent meg egyes lapokban, hogy kedvese Magyar Péter volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.