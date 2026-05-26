Magyar Péter mélyen belenyúlna a rendszerbe: több politikusi posztnál is jöhet a cikluskorlát

A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét – mondta a kormányfő kedden napirend előtt az Országgyűlésben. Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi, vagy országos, ne tarthasson örökké; a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között.

Kapcsolódó cikk Európában példátlan lépésre készülnek Magyar Péterék? Nem jellemzők a miniszterelnökiciklus-korlátok.

A kormányfő azt mondta, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásról, a hűtlen kezelésekről, az eltitkolt tételekről, a hiányról – sorolta.

Magyar Péter hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások fefüggesztését, ezért indítják el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a SZÉP-kártyát, ezért hozzák haza az uniós forrásokat.

(MTI)