Magyar Péter mélyen belenyúlna a rendszerbe: több politikusi posztnál is jöhet a cikluskorlát

Új cikluskorlátozásokat vizsgálnak. 

A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét – mondta a kormányfő kedden napirend előtt az Országgyűlésben. Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi, vagy országos, ne tarthasson örökké; a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között.

A kormányfő azt mondta, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásról, a hűtlen kezelésekről, az eltitkolt tételekről, a hiányról – sorolta.

Magyar Péter hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások fefüggesztését, ezért indítják el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a SZÉP-kártyát, ezért hozzák haza az uniós forrásokat.

Ezen múlik a magyar uniós pénzek sorsa

Brüsszel feltételt szabott.

A parlamenti ülés árnyékában döntöttek Varga Mihályék az alapkamatról

Május 26-i ülésén sem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Nagy bejelentés érkezett a Revolut Banktól

Még jobban alkalmazkodnak a helyi igényekhez.

A NER ugyan megbukott, de a győri kaszinó 450 millió forint profitot pörgetett ki

A győri kaszinó koncessziós engedélye szeptember közepén lejár, így gyorsan változhat a piaci helyzet. A kormány keddi ülésén tárgyalja a kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.

4iG: 118 milliárdos rekorderedmény 2025-ben

A nyereséget a társaság arra fordítja, hogy tovább növelje értékét: a nemzetközi növekedésének támogatására és saját tőkéjének erősítésére.

Hová tűnt több ezer magyar dolgozó Ausztriából?

Így alakultak az áprilisi munkaerőpiaci számok.

Jelentősen olcsóbb lesz a tankolás piaci áron

Szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is csökken.

Leszerelik a parkolóautomatákat Budapesten

Túl drága a működtetésük.

Már május végén is Varga Mihály júniusi szavaira kell figyelni

Az elemzők többsége úgy véli, a jegybank most még megvárja a júniusi Inflációs Jelentés adatait, de van olyan szakértő, aki szerint már a keddi kamatdöntő ülésen is lazításról dönthet a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Noha mind az inflációs mutatók, mind a forint árfolyama, mind a magyar hozamok csökkenő szintje bizakodásra ad okot, és az uniós forrásokról szóló tárgyalások is erősítik az optimizmust, a jövő – elsősorban az iráni háború miatt – még meglehetősen kockázatos. Itt a friss Mfor Elemzői Konszenzus.

Fontos figyelmeztetést adott ki a NAV

Akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhatnak.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

