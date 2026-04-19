Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság vezetőivel Magyarországon – közölte a politikus az MTI-vel vasárnap.

Magyar Péter az egyeztetésen világossá tette, hogy a Tisza-kormány soha nem látott felhatalmazással és egyben felelősséggel kezdi meg a munkáját, hozzátéve, hogy a magyarok döntése óriási lehetőség mind Magyarország, mind Európa számára – olvasható a közleményben.

A pártelnök a tárgyaláson rögzítette, hogy

„Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós ezermilliárdok”,

az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot.

„Az uniós forrás nem könyöradomány, hanem egy ellentételezés a magyarok által az Uniónak befizetett pénzekért és hazánk Európáért végzett munkájáért” – fogalmazott.

Magyar Péter a tárgyalások elején ismertette a Tisza Párt vállalásait a magyar emberek felé, így a korrupcióellenes intézkedéseket, hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítását.

„Ezeket a vállalásokat kormányra kerülve maradéktalanul teljesíteni kívánjuk, ahogy azt az ígéretünket is, hogy a magyaroknak járó uniós forrásokat hazahozzuk”

- szögezte le.

Beszámolója szerint a leendő magyar kormány részéről a legmagasabb szakmai szintű képviselettel folytatódtak a részletes, technikai egyeztetések, egy komplex, ám sürgető folyamat első lépései.

Azt írta, noha a leköszönő kormány hibáinak és bűneinek következményei nem tűnnek el egyik napról a másikra, nem kifogásokat, hanem megoldásokat keresnek, és teljes az egyetértés abban, el kell kezdeni a valódi munkát, hogy a magyar embereknek járó uniós források végre megérkezzenek Magyarországra.

Az első lépéseket megtettük a helyes irányba – írta a leendő kormányfő.

Kapcsolódó cikk Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is Újraindulhatnak a Norvég Alap támogatásai..

Közölte azt is, tervei szerint a miniszterelnöki eskütételt követő harmadik útja Brüsszelbe vezet majd, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást fog kötni az uniós intézmények és a tagállamok vezetőivel, hogy a magyar emberek és vállalatok mielőbb megkapják a nekik járó uniós ezermilliárdokat.

„A magyar emberek április 12-én egyértelmű és határozott döntést hoztak: Magyarország helye Európában van”

- fogalmazott Magyar Péter.

(MTI)