1p
Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal – itt van, miben állapodtak meg

mfor.hu

Az új kormány alatt is védett marad a benzin és a gázolaj ára. 

„Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytattam Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével” – jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök a közösségi oldalán.

Mint írta, a Mol részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított. Megállapodtak arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fennmarad az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni. 

Magyar Péter egyúttal felszólítta Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg.

„Tárgyaltam Hernádi Zsolttal a Mol által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a Tisza-kormány terveit e téren. A Mol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni” – közölte Magyar. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

KP

Mennyire forgatják fel Magyar Péterék a gazdaságot? Klasszis Podcast

Az április 12-i választást kétharmados többséggel megnyerő Tisza Párt több olyan vállalást is tett, amelyek új korszakot nyithatnak a magyar gazdaságpolitika történetében. Ennek talán legszimbolikusabb lépése az euró bevezetése lenne, ami ebben a ciklusban biztosan nem, inkább a 2030-as évek elején valósulhatna meg – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője.

Karácsony Gergely 60 napos haladékot remél az államkincstártól

A főpolgármester reméli, a Magyar Államkincstár eltekint a jogellenes inkasszótól.

Annyi közpénz ömlött a közmédiába, hogy már el sem tudták költeni

Több mint kétezer ember ügyködött 2025 végén a közmédia nézettségéért.

Pénteken is örülhet, aki piaci áron tankol

Legalábbis akkor, ha dízelt.

Mi lesz az Orbán-éra után? Pogátsa Zoltánnal beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense április 23-án, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

1500 milliárdos lyukat is üthet a költségvetésbe Magyar Péter

Ha megvalósítja az adóprogramját.

Máris nyitnának egy tízmillárd eurós kiskaput Magyar Péternek Brüsszelben?

Nagy a tét és nagyon ketyeg az óra.

Eggyel több ránc lehet a kormányalakításra készülő Magyar Péter homlokán

A Privátbankár Európai Inflációs Körkép három és fél éves történetében még nem volt ilyen borús a helyzet.

Katar szerint még csak most jön a feketeleves

Hamarosan mindenki érezni fogja a hatásokat?

Az erősödő forint hatásai a használtautók piacán is megjelenhetnek

Az árfolyamváltozás begyűrűzik.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG