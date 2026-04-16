Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal – itt van, miben állapodtak meg

„Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytattam Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével” – jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök a közösségi oldalán.

Mint írta, a Mol részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított. Megállapodtak arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fennmarad az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.

Magyar Péter egyúttal felszólítta Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg.