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Magyar Péter: Teljesen leállíthatják a paksi erőművet

mfor.hu

Hiába várná a paksi atomerőmű vezetése a magasabb vízállást, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint még napokig apadni fog a Duna.

Teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet csütörtökön vagy pénteken a Duna alacsony vízállása miatt – közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön.

A kormányfő szerint jelenleg az energiaellátás mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is. A Duna rekordalacsony vízállása miatt azonban folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít – írja az MTI.

Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt a importkapacitás.

Magyar Péter elmondta: időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, ezzel újabb 400 megawatt esett ki a magyarországi elektromosáram-termelésből. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás – tette hozzá.

A Duna alacsony vízállása tartósnak tűnik: a paksi vízmérce jelenlegi, mínusz 121 centiméteres vízszintje a következő napokban tovább csökkenhet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint jövő hét keddre és szerdára elérheti a mínusz 131 centimétert.

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