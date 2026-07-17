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Makró Európai Unió Korrupció

Magyar Péterék dicséretet és figyelmeztetést is kaptak Brüsszelből

mfor.hu

Megjelent a jogállamisági jelentés.

Az új kormány intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében – hangsúlyozta a brüsszeli testület pénteken közzétett, az idei évre vonatkozó jogállamisági jelentésében.

A dokumentum kiemeli, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési terv, valamint az általános feltételességi mechanizmus keretében folytatott párbeszéd nyomán több jogszabályi reform is előrehaladt. Emellett további alkotmánymódosítások előkészítése zajlik az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes intézményrendszer, valamint a fékek és ellensúlyok rendszeréhez kapcsolódó intézményi kérdések terén.

Vannak hiányosságok

Ahogy arról reggeli cikkünkben írtunk, ugyanakkor a Politico megszerezte az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentésének tervezetét, amelyben Magyarországgal kiemelten foglalkoznak.

Ebből kiderült, a bizottság úgy látja, hogy több területen sem történt előrelépés Magyarországon a kormányváltás után sem. Nem javult az átláthatóság az alsóbb fokú bíróságok ügyelosztásának tekintetében, és nem történt érdemi változás abban sem, hogy a bírák, ügyészek és bírósági dolgozók béremelését kiszámítható, strukturált módon hajtsák végre.

A jelentés azt is kifogásolja, hogy nem született új szabályozás a lobbitevékenységre, és nem szigorították a közszféra és a magánszektor közti átjárás szabályozását sem. A bizottság további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár el a magyar kormánytól.

Több országot is megrótt az EU

További intézkedésekre van szükség a korrupciót megelőző keretrendszerek erősítéséhez, például a lobbitevékenységgel és az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan, valamint a korrupciós ügyek hatékony kivizsgálásához, büntetőeljárás alá vonásához és a jogerős ítéletek meghozatalához – hangsúlyozta Henna Virkkunen szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos Brüsszelben pénteken.

A finn biztos az Európai Bizottság úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó – immár hetedik – jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte: az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, a bírák kinevezésére és a fegyelmi eljárásokra vonatkozó további biztosítékok életbe léptetése, valamint az ügyészségek autonómiájának megerősítését célzó reform egyes tagállamokban a vártnál lassabb ütemben haladt az elmúlt évben.

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