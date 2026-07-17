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Magyar Péteréket is szamárpadba ültetheti Brüsszel

mfor.hu

Jön az új jogállamisági jelentés.

A Politico megszerezte az Európai Bizottság pénteken nyilvánosságra hozandó éves jogállamisági jelentésének tervezetét, amelyben Magyarországgal kiemelten foglalkoznak.

A bizottság úgy látja, hogy több területen sem történt előrelépés Magyarországon a kormányváltás után sem. Nem javult az átláthatóság az alsóbb fokú bíróságok ügyelosztásának tekintetében, és nem történt érdemi változás abban sem, hogy a bírák, ügyészek és bírósági dolgozók béremelését kiszámítható, strukturált módon hajtsák végre.

A jelentés azt is kifogásolja, hogy nem született új szabályozás a lobbitevékenységre, és nem szigorították a közszféra és a magánszektor közti átjárás szabályozását sem. (Ez az utóbbi időszakban az egyik irányban akár Kapitány István, a másik irányban a szinte a miniszteri székből a BYD-hoz igazolt Szijjártó Péter esetében is előfordult.)

Másfelől a jelentés szerint előrelépés történt a vagyonnyilatkozati rendszerben és a civil szervezeteket érintő szabályozások területén is.

A bizottság további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár el a magyar kormánytól. 

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