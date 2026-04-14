Makró Választás 2026

Még a legszegényebb járásokban is óriásit ment a Tisza

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A Tisza Párt még a legszegényebb, korábban bevehetetlen Fidesz-bástyának számító járásokban is képes volt győzelmeket aratni.

Jelentősek a jövedelmi különbségek Magyarországon belül, a leggazdagabb budapesti kerületben a bruttó átlagbér közel háromszorosa a legszegényebb járásokban tapasztalhatónak. Az április 12-i országgyűlési választásokon aratott, kétharmados Tisza-győzelem után ezúttal kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan voksoltak a legszegényebb régiókba tartozók, történt-e fordulat a korábbi évekhez képest.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a választások előtt néhány nappal frissítette a keresetekre és nyugdíjakra vonatkozó Heti Monitorját, ebben a 2025-ös év január-december közé eső időszakáról közölt a magyarországi járásokra vonatkozó bruttó átlagkereseti adatokat, ezeket használtuk összehasonlításunk alapjául.

A KSH számai közül az is említésre méltó, hogy a hivatal összesítése szerint az összes magyarországi járás több mint háromnegyedében kisebb volt a mért bérszínvonal a nemzetgazdasági átlagkereset értékénél.

  • Cigándi járás – 426,2 ezer forint
  • Gönci járás – 452,4 ezer forint
  • Fehérgyarmati járás – 458,2 ezer forint
  • Csengeri járás – 464,6 ezer forint
  • Sellyei járás – 466,8 ezer forint

Borsod-Abaúj-Zemplén, 5. számú egyéni választókerület – Cigándi járás, Gönci járás

A Sátoraljaújhely központú észak-magyarországi választókerületben hosszú idő után veszítette el a képviselői széket a Fidesz-KDNP, hiszen Hörcsik Richárd három cikluson át óriási fölénnyel tudta megnyerni a körzetet:

  • 2014-ben 45,52 százalékot ért el a Jobbik színeiben induló Pasztorniczky István 26,4 százalékával szemben;
  • 2018-ban 49,03 százalékot ért el a szintén a Jobbik színeiben induló Mikola Gergely 29,29 százalékával szemben;
  • míg 2022-ben 60,60 százalékot hozott az összellenzéki jelölt, Erdei Sándor Zsolt 29,99 százalékával szemben.

Egyszer azonban mindennek vége szakad, és úgy tűnik, hogy a 69 éves, visszavonuló Hörcsik Richárd hiányát fájdalmasan megérezték a jelenlegi kormánypártok, ugyanis Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke vereséget szenvedett a Tisza Párt jelöltjétől, Lontay Lászlótól. A különbség a politikusok közt nem volt jelentős, valamivel több mint ezer szavazaton múlt a képviselői szék. Cikkünk írásakor 99,33 százalékon állt a feldolgozottság, azaz a sorrend már nem fog megfordulni:

  • Lontay László (Tisza Párt) – 48,50 százalék
  • Bánné dr. Gál Boglárka (Fidesz-KDNP) – 45,37 százalék.

A fideszes jelölt Facebookon tömör posztban gratulált ellenfelének, míg a térséget több mint 10 éve képviselő Hörcsik Richárd vasárnap reggel óta nem jelentkezett új poszttal. A körzetet megnyerő Lontay László viszont a választás estéjén már pezsgőt bontott a bejegyzése szerint.

Korábbi cikkünkben részletesen is foglalkoztunk a legszegényebbeket képviselő politikusok, így köztük Hörcsik Richárd vagyonnyilatkozatával is, ezt itt olvashatja el:

Szabolcs-Szatmár-Bereg, 4. számú egyéni választókerület – Fehérgyarmati járás

A Vásárosnamény központú választókerületet 2014 óta vezető fideszes Tilki Attila egyike azon kevés politikusnak a jelenlegi kormánypártok tagjai közül, akinek sikerült az újrázás, és kényelmes győzelmet aratott, több mint négyezer szavazattal megelőzve a Tisza Párt jelöltjét. 99,15 százalékos feldolgozottság mellett az eredmény így alakult:

  • Tilki Attila (Fidesz-KDNP) – 52,28 százalék
  • Simon Zsuzsanna (Tisza Párt) – 41,72 százalék.

Simon Zsuzsanna azóta tudomásul vette az eredményeket, és Facebook-oldalán megköszönte a támogatást. Tilki Attila vasárnap reggel óta nem adott hírt magáról itt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg, 5. számú egyéni választókerület – Csengeri járás

A kelet-magyarországi peremkörzetben szintén egy nagyon régóta hivatalban lévő képviselő tudott újrázni: Kovács Sándor 2014 óta tartó szériáját tudja folytatni, ugyanis 98,96 százalékos feldolgozottság mellett közel ötezer szavazattal, kényelmesen vezet a Tisza Párt színeiben induló kihívó előtt:

  • Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) – 51,28 százalék
  • Bugya László (Tisza Párt) – 41,36 százalék.

Kovács Sándor közösségi oldalán vasárnap este megköszönte a támogatást és a segítők munkáját, míg Bugya László videóban mondott köszönetet a választóknak és a segítőinek még a végeredmény megismerése előtt.

Baranya, 4. számú egyéni választókerület – Sellyei járás

A szigetvári központú választókerületben meglepetésszerű eredmény született, ugyanis a választókerületet 2018 óta vezető, a környéken egyébként kedvelt politikusnak számító, a jelenlegi kormánypárt padsoraiban ülő Nagy Csabának nem sikerült az újrázás, és csakúgy, mint Baranya vármegye más választókerületeiben, itt is a Tisza Párt jelöltje győzedelmeskedett végül. 99,55 százalékos feldolgozottság mellett a végeredménynek tekinthető állás:

  • Kapronczai Balázs (Tisza Párt) – 49,31 százalék
  • Nagy Csaba (Fidesz-KDNP) – 43,92 százalék.

Nagy Csaba tömör posztban köszönte meg a szavazatokat vasárnap éjszaka, míg Kapronczai Balázs a választási eredmények ismerete óta még nem jelentkezett új bejegyzéssel.

Beszédes folyamat

Az öt legszegényebb magyarországi járást magába foglaló négy választókerület végül kettő-kettő arányban oszlott meg tehát a két nagypárt között – ehhez hasonló eredmény a korábbi országgyűlési választásokon elképzelhetetlen lett volna, hiszen hagyományosan olyan fellegvárakról beszélünk, ahol a Fidesz-KDNP előnye eddig behozhatatlannak bizonyult. A különbség azonban látványosan csökkent, még az olyan körzetekben is, ahol végül sikerült a jelenlegi kormánypártnak megőriznie a képviselői széket. Például a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5. számú egyéni választókerületben is megfigyelhető ez a tendencia:

Mint az grafikonunkon is látszik, a Tisza Párt jelöltje 40 százalék feletti eredményt tudott elérni a térséget régóta képviselő Fidesz-KDNP-s politikussal szemben, amire több mint egy évtizede nem volt példa – úgy tűnik tehát, hogy a politikai változásra való igény az ország hátrányosabb helyzetű régióiban is mérhetően megjelent.

A dízel ára ismét bezuhan

A dízel ára ismét bezuhan

A gázolaj literje ismét lényegesen olcsóbb lesz, a beziné nem változik.

Ezt tervezi az Európai Unió az energiaválság ellen

Ezt tervezi az Európai Unió az energiaválság ellen

A Hormuzi-szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon. Ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben hétfőn. Eközben Franciaország az Egyesült Királysággal közösen nemzetközi missziót indít a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosítására.

UBS: 4 százalék közelébe pöröghet fel a magyar GDP, tovább erősödhet a forint

UBS: 4 százalék közelébe pöröghet fel a magyar GDP, tovább erősödhet a forint

Az ellenzéki Tisza Párt kétharmados, alkotmányozó többséget szerzett a parlamenti választásokon, ami a UBS elemzése szerint jelentős reformpotenciált szabadíthat fel. A lehetőségek az uniós források feloldásától a költségvetési konszolidáción át egészen az euróbevezetés előkészítéséig terjednek, amik jó lehetőségeket kínálnak a magyar állampapírok és a részvények piacán is.

Az építőipar is visszafogja a gazdasági növekedést

Az építőipar is visszafogja a gazdasági növekedést

Az építőipari termelés 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Nem tudott bővülni az építőipar, bár egyre több épületet húznak fel

Nem tudott bővülni az építőipar, bár egyre több épületet húznak fel

Csak az előző hónaphoz viszonyítva kedvező az adat.

Újabb őrületes részvételi szám

Majdnem akkora a félnapos részvételi arány, mint 1998-ban az egész napos. Pest megye viszi a prímet, a szabolcsiak vannak a részvételi lista végén.

A leggazdagabb magyar miatt nem lesz városligeti majális

Idén május elsején megszakad egy 135 éves hagyomány: nem rendezhetnek majálist a szakszervezetek a Városligetben. A terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. ugyanis évek óta tartó kiszorítósdi után – és idén is több hónapos időhúzást követően – ezúttal egyetlen érdekvédelmi sátor kitelepítésére sem adott engedélyt. A teljes területet az ünnep idejére a kormányközeli – Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó – Indamedia Csoport kapta meg.

A legolcsóbb benzin Európában? Hát nem!

A legolcsóbb benzin Európában? Hát nem!

Az elmúlt napokban országszerte olyan óriásplakátokkal találkozhatunk, mely szerint Magyarországon a legolcsóbb a 95-ös oktánszámú benzin. Sajnos ez az állítás nem állja meg a helyét, hiszen több olyan ország is van az unióban, ahol alacsonyabb árat találunk. Igaz, az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint a hatósági árnak köszönhetően valóban az olcsóbb országok közé kerültünk.

Az Európai Unió azonnal nyomás alá helyezheti az új magyar kormányt

Az Európai Unió azonnal nyomás alá helyezheti az új magyar kormányt

Fontos határidő érkezik a választások után: májustól már nem csak a jogállamisági eljárás, hanem a túlzottdeficit-eljárás oldaláról is fenyegetheti Magyarországot az uniós fejlesztési források teljes blokkolása. Bármelyik politikai erő is kerüljön hatalomra, az új kormánynak szembe kell néznie a választási osztogatás költségvetési következményeivel.

Bod Péter Ákos: a gazdaságot is visszaveti a túlpolitizáltság

Bod Péter Ákos: a gazdaságot is visszaveti a túlpolitizáltság

Fennáll a veszély, hogy a tartósan gyenge teljesítményhez „hozzászokik” a gazdaság, és valójában az alacsonyabb szint a valóságos képességet mutatja. Nagy kérdés, hogy az új kormány gazdaságpolitikája képes lesz-e egy magasabb növekedési pályára állítani Magyarországot. 

