Még a legszegényebb járásokban is óriásit ment a Tisza

Jelentősek a jövedelmi különbségek Magyarországon belül, a leggazdagabb budapesti kerületben a bruttó átlagbér közel háromszorosa a legszegényebb járásokban tapasztalhatónak. Az április 12-i országgyűlési választásokon aratott, kétharmados Tisza-győzelem után ezúttal kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan voksoltak a legszegényebb régiókba tartozók, történt-e fordulat a korábbi évekhez képest.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a választások előtt néhány nappal frissítette a keresetekre és nyugdíjakra vonatkozó Heti Monitorját, ebben a 2025-ös év január-december közé eső időszakáról közölt a magyarországi járásokra vonatkozó bruttó átlagkereseti adatokat, ezeket használtuk összehasonlításunk alapjául.

A KSH számai közül az is említésre méltó, hogy a hivatal összesítése szerint az összes magyarországi járás több mint háromnegyedében kisebb volt a mért bérszínvonal a nemzetgazdasági átlagkereset értékénél.

Cigándi járás – 426,2 ezer forint

Gönci járás – 452,4 ezer forint

Fehérgyarmati járás – 458,2 ezer forint

Csengeri járás – 464,6 ezer forint

Sellyei járás – 466,8 ezer forint

Borsod-Abaúj-Zemplén, 5. számú egyéni választókerület – Cigándi járás, Gönci járás

A Sátoraljaújhely központú észak-magyarországi választókerületben hosszú idő után veszítette el a képviselői széket a Fidesz-KDNP, hiszen Hörcsik Richárd három cikluson át óriási fölénnyel tudta megnyerni a körzetet:

2014-ben 45,52 százalékot ért el a Jobbik színeiben induló Pasztorniczky István 26,4 százalékával szemben;

2018-ban 49,03 százalékot ért el a szintén a Jobbik színeiben induló Mikola Gergely 29,29 százalékával szemben;

míg 2022-ben 60,60 százalékot hozott az összellenzéki jelölt, Erdei Sándor Zsolt 29,99 százalékával szemben.

Egyszer azonban mindennek vége szakad, és úgy tűnik, hogy a 69 éves, visszavonuló Hörcsik Richárd hiányát fájdalmasan megérezték a jelenlegi kormánypártok, ugyanis Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke vereséget szenvedett a Tisza Párt jelöltjétől, Lontay Lászlótól. A különbség a politikusok közt nem volt jelentős, valamivel több mint ezer szavazaton múlt a képviselői szék. Cikkünk írásakor 99,33 százalékon állt a feldolgozottság, azaz a sorrend már nem fog megfordulni:

Lontay László (Tisza Párt) – 48,50 százalék

Bánné dr. Gál Boglárka (Fidesz-KDNP) – 45,37 százalék.

A fideszes jelölt Facebookon tömör posztban gratulált ellenfelének, míg a térséget több mint 10 éve képviselő Hörcsik Richárd vasárnap reggel óta nem jelentkezett új poszttal. A körzetet megnyerő Lontay László viszont a választás estéjén már pezsgőt bontott a bejegyzése szerint.

Korábbi cikkünkben részletesen is foglalkoztunk a legszegényebbeket képviselő politikusok, így köztük Hörcsik Richárd vagyonnyilatkozatával is, ezt itt olvashatja el:

Szabolcs-Szatmár-Bereg, 4. számú egyéni választókerület – Fehérgyarmati járás

A Vásárosnamény központú választókerületet 2014 óta vezető fideszes Tilki Attila egyike azon kevés politikusnak a jelenlegi kormánypártok tagjai közül, akinek sikerült az újrázás, és kényelmes győzelmet aratott, több mint négyezer szavazattal megelőzve a Tisza Párt jelöltjét. 99,15 százalékos feldolgozottság mellett az eredmény így alakult:

Tilki Attila (Fidesz-KDNP) – 52,28 százalék

Simon Zsuzsanna (Tisza Párt) – 41,72 százalék.

Simon Zsuzsanna azóta tudomásul vette az eredményeket, és Facebook-oldalán megköszönte a támogatást. Tilki Attila vasárnap reggel óta nem adott hírt magáról itt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg, 5. számú egyéni választókerület – Csengeri járás

A kelet-magyarországi peremkörzetben szintén egy nagyon régóta hivatalban lévő képviselő tudott újrázni: Kovács Sándor 2014 óta tartó szériáját tudja folytatni, ugyanis 98,96 százalékos feldolgozottság mellett közel ötezer szavazattal, kényelmesen vezet a Tisza Párt színeiben induló kihívó előtt:

Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) – 51,28 százalék

Bugya László (Tisza Párt) – 41,36 százalék.

Kovács Sándor közösségi oldalán vasárnap este megköszönte a támogatást és a segítők munkáját, míg Bugya László videóban mondott köszönetet a választóknak és a segítőinek még a végeredmény megismerése előtt.

Baranya, 4. számú egyéni választókerület – Sellyei járás

A szigetvári központú választókerületben meglepetésszerű eredmény született, ugyanis a választókerületet 2018 óta vezető, a környéken egyébként kedvelt politikusnak számító, a jelenlegi kormánypárt padsoraiban ülő Nagy Csabának nem sikerült az újrázás, és csakúgy, mint Baranya vármegye más választókerületeiben, itt is a Tisza Párt jelöltje győzedelmeskedett végül. 99,55 százalékos feldolgozottság mellett a végeredménynek tekinthető állás:

Kapronczai Balázs (Tisza Párt) – 49,31 százalék

Nagy Csaba (Fidesz-KDNP) – 43,92 százalék.

Nagy Csaba tömör posztban köszönte meg a szavazatokat vasárnap éjszaka, míg Kapronczai Balázs a választási eredmények ismerete óta még nem jelentkezett új bejegyzéssel.

Beszédes folyamat

Az öt legszegényebb magyarországi járást magába foglaló négy választókerület végül kettő-kettő arányban oszlott meg tehát a két nagypárt között – ehhez hasonló eredmény a korábbi országgyűlési választásokon elképzelhetetlen lett volna, hiszen hagyományosan olyan fellegvárakról beszélünk, ahol a Fidesz-KDNP előnye eddig behozhatatlannak bizonyult. A különbség azonban látványosan csökkent, még az olyan körzetekben is, ahol végül sikerült a jelenlegi kormánypártnak megőriznie a képviselői széket. Például a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5. számú egyéni választókerületben is megfigyelhető ez a tendencia:

Mint az grafikonunkon is látszik, a Tisza Párt jelöltje 40 százalék feletti eredményt tudott elérni a térséget régóta képviselő Fidesz-KDNP-s politikussal szemben, amire több mint egy évtizede nem volt példa – úgy tűnik tehát, hogy a politikai változásra való igény az ország hátrányosabb helyzetű régióiban is mérhetően megjelent.