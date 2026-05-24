Magyar Péternek még erre az évre van egy jó híre a nyugdíjasoknak

Első miniszterelnöki nagyinterjúját adta szombaton Magyar Péter, itt több fontos témáról is beszélt az RTL-nek – erről a 24.hu készített összefoglalót.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, augusztus 20-áig, mikor 100 napos lesz a kormány, szeretné, ha befejeződnének az átvilágítások, és tájékoztathatják a lakosságot az ország valós állapotáról. Addigra felkészülnek, és elindulhat a vállalásaik teljesítése. Hozzátette,

minden sejtésünknél rosszabb a helyzet. Nap mint nap esnek ki csontvázak, néha temetők a szekrényből, minden minisztériumban.

Mi lesz a hiánnyal?

A hiánycél tarthatóságáról azt mondta, 6,8-7 százalékos hiánnyal számolt az előző kormány az átadás-átvételkor, de Magyar Péter szerint sem tartható a hivatalos, 5 százalékos hiány. Szeptember elejéig elfogadják az új, újraszámolt költségvetést, ebben szerepelni fog az új kormány száma.

Az esetleges leminősítésről (a Moody’s végül nem tette ezt meg a minap) azt mondta, nincs jelentősége, majd az új költségvetés után érdekes, hogyan vélekednek a nagy hitelminősítők – derült ki a cikkből.

Tanévkezdési és nyugdíjasok

A cikk szerint a kormányfő arra tett ígéretet, hogy már idén augusztusban kifizetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a családoknak. 700 ezer rászoruló gyerekről szólt a Tisza-program, azóta az a jelzés érkezett, hogy igazán rászoruló gyerek ennél kevesebb van. Hogy kik tartoznak ide, egyelőre nem árulta el. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a nyugdíjasok idén, a negyedik negyedévtől megkaphatják a SZÉP-kártyán érkező támogatást, ami szintén a Tisza Párt egyik kampányígérete volt.

Magyar Péter fontos témákról beszélt az interjúban

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Szja-mentesség

A miniszterelnök szavai szerint az szja-mentesség és az anyák adómentessége megmarad, hogy a Fidesz–KDNP korábban megígért, de meg nem valósított terveivel mi lesz, egyelőre kérdéses. Magyar Péter úgy fogalmazott, jó lenne, ha megvalósulna minden olyan terv, ami jó a magyar családoknak, de

a legfontosabb, hogy egy tartható, valós alapokra épülő költségvetés legyen. Ha valaki ugyanolyan felelőtlen módon gazdálkodik, mint az előző kormány, akkor ugyanoda fog jutni, és Magyarország továbbra is egy szegény és korrupt ország marad.

Magyar Péter 2 százalékos gazdasági növekedésre számít idén, de nem látnak még mindent, így pontos számot nem akar mondani.

Felzárkózás a Nyugathoz

A miniszterelnök becslése szerint a 2030-as évek elején érhetjük el az uniós átlagfejlettséget (most ennek 76 százaléka körül van az ország). Szerinte ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, a korrupciót fel tudják számolni, ha vissza tudják szerezni az állam vagyonának fontos részeit, akkor 2-3 százalékkal magasabb lehet a növekedés, mint az uniós átlag. Elárulta, ekkorra tervezik az euró bevezetését is.

Alacsonyabb bérek a politikusoknak

A cikk szerint Magyar Péter a fizetéséről elmondta, bruttó 3,8 millió lesz, míg Orbán Viktornak legutóbb bruttó 7,8 millió forint volt. Hozzátette, a többi állami vezető (a köztársasági elnök, a miniszterek, az államtitkárok), az országgyűlési képviselők, állami cégek, felügyelőbizottságok, igazgatóságok és polgármesterek is kevesebbet fognak keresni, „vissza a régi szintre”. A felügyelőbizottságok, igazgatóságok létszáma is csökkenni fog. A legtöbbet továbbra is a köztársasági elnök fogja kapni, de „jelentősen kevesebbet”, mint eddig.

Az összefoglaló szerint elmondta, négyévente 200 milliárd forintba került eddig a magyar Országgyűlés (fizetések, költségvetési keretek), ezt lejjebb akarták vinni, négy év alatt egyévnyi költséget, azaz 50 milliárd forintot meg akarnak spórolni.

A képviselői keretek (irodabérlés, képviselői munkatársak fizetése, telefon stb.) eddig 7 millió forint volt, most lecsökken 5 millió alá, és Magyar azt kérte a tiszásoktól, lehetőleg ezt se használják ki, csak amennyit szükséges. Nem fognak villogós autókkal menni a miniszterek, csak a kormányfő és a belügyminiszter mehet így, de csak akkor, ha feltétlen szükséges. Kormányzati autók nem mehetnek ezentúl a Lánchídon.

EU-s források hazahozatala

Az RTL riportere azon kérdésére, miszerint sajtóértesülések szerint a magyar kormány és az Európai Bizottság közt nézeteltérések vannak a nyugdíj és az adóreform ügyében, elmondta, szerinte normális, ha van véleménykülönbség, hiszen ők a magyar embereket és vállalatokat képviselik.

Magyar Péter elvileg csütörtökön megy Brüsszelbe, ahol Ursula von der Leyennel köt egy politikai megállapodást, aminek a részleteit akkor el is árulják, illetve hogy hogyan állnak a dolgok. Szerinte egyébként jól haladnak a tárgyalások. Kijelentette:

Nem egyszerű a feladat, mert amit három év alatt nem végzett el az Orbán-kormány – akár döntésekben, akár intézmények felállításában, akár a korrupció elleni harcban –, azt nekünk három hónap alatt el kell fogadnunk, fel kell állítanunk, be kell bizonyítanunk.

Szavaiból kiderült, 10 milliárd eurónak augusztus végéig van határideje, ezért elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, a közérdekű alapítványok működését átalakítják, megszüntetik, az Integritás Hatóság jogköreit kiszélesítik, de a legnagyobb nehézség a projektek összerakása, elfogadása. A legfontosabb a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek elfogadása – mondta Magyar. Bérlakásépítési programért és több kisebb projektért is küzdenek.

Hozzátette, nem mondja, hogy minden pénzt el tudnak hozni, de források kellenek, hogy beinduljon a gazdaság. Kiemelte