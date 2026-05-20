Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról a miniszterek

Nemcsak Magyar Péter miniszterelnök mondott le a cégvezetői pozíciójáról, hanem így tett több miniszter is – derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. Azt a hvg.hu írta meg, hogy a kormányfőnek le kell mondania a teljes egészében az ő tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói pozíciójáról, mivel az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást – néhány kivételtől eltekintve – és nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Magyar Péter így is tett, lapunk írta meg, hogy az Opten adatai szerint az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. új vezérigazgatója Magyar Márton, a miniszterelnök öccse lett április 28-tól. A változást május 5-én jegyezték be.

Mivel az új miniszterek többsége eddig nem politikus volt, ezért abban nincs semmi különös, hogy szinte valamennyiüknek van céges érdekeltsége. Például Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter május 10-e óta már csak tulajdonosa, de nem ügyvezetője a Közlekedési Kutató Kft.-nek. Az új ügyvezető a féltestvére, Vitézy Péter lett. Az egy 2017-es hír volt, hogy kft-vé alakította a tanácsadó cégét Vitézy Dávid, aki akkor éppen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójaként dolgozott. A társaságban az édesapja, Vitézy László filmrendező volt a társa, a magáncége korábban bt. formájában működött. A cégből nem gazdagodott meg, 2024-ben például nem is volt bevétele, ellenben 6,5 millió forint veszteséget termelt.

Már Vitézy Dávid sem ügyvezető

Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

Hegedűs Zsolt ortopéd szakorvos volt mielőtt egészségügyi miniszter lett a Tisza-kormányban, így magánrendelést is folytatott. A Dr. Hegedűs Zsolt Orvos Kft.-t 2022-ben alapították, még most is ő a tulajdonosa, de május 5-e óta már nem ő az ügyvezetője a cégnek, hanem Dálnoki Noémi. A cég 2024-ben 36,7 millió forint bevétel mellett 27,1 millió forint nyereséget termelt.

Ruszin-Szendi Romuluszt 2023. április 27-i hatállyal mentette fel posztjáról Novák Katalin volt köztársasági elnök a honvéd vezérkari főnöki tisztségéből és 2023 novemberétől lett az ügyvezetője a Szeru2023 Kft.-nek, de idén április 26-a óta már nem az új honvédelmi miniszter a cégvezető a tavaly 2,8 millió forint veszteséget elszenvedett társaságban.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter 1999 szeptemberében helyezkedett el a ma Horváth AG néven futó nemzetközi tanácsadó cégnél, ahol 2009-ben partner, vagyis tulajdonosi státuszú vezető lett. A Telex cikke szerint a Horváth AG egy számos országban jelen lévő, nemzetközi, stuttgarti alapítású és máig stuttgarti központtal működő cég. Magyarországon csak egy leányvállalata van, és ez már ismerősebb lehet: a neve IFUA Horváth & Partners Kft., amelyben tavaly október óta nem tulajdonos Tanács Zoltán. Nem úgy, mint a ZoT Photography Kft. nevű cégben, ám április 26-a óta már nem ügyvezető a gyakorlatilag bevétel nélküli társaságban.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter helyett az öccse lett az új kormányfő cégének vezérigazgatója Az LLM Zrt. tulajdonosa továbbra is Magyar Péter.

Gajdos László alapvetően a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója volt, mielőtt kinevezték élő környezetért felelős miniszternek, de a Gajdos és Gajdos nevű családi kiskereskedő Kft-ben is az egyik ügyvezető volt egészen április 18-ig.

Az egyik leggazdagabb miniszter Bóna Szabolcs agrárminiszter lehet, aki eddig a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnöke és meghatározó tulajdonosaként dolgozott. A 6,1 milliárd forint saját tőkével, mintegy évi 4 milliárd forintos forgalommal és 500 millió forintos profittal működő agrárcégben az Opten szerint jelenleg is cégjegyzésre jogosultként szerepel Bóna Szabolcs.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter cége az Invisible Hand Tanácsadó Kft., amelynek ő a tulajdonosa, de eddig sem ő volt az ügyvezetője.

Míg Görög Márta igazságügyi miniszter a GMTT Tanácsadó Kft.-ben résztulajdonos, míg a Iurisperitus Bt. nevű cégben ő az egyik ügyvezető 2020 óta.

A többi miniszternél nem találtunk céges érdeketséget.