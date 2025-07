Magyarok helyett távoli országokból érkeznek munkavállalók?

A Portfolio arról ír, hogy az elmúlt hetekben meghatározó trend lett, hogy a hazai cégeknél magyarokat bocsátanak el, miközben külföldről hoznak dolgozókat. A lap szerint a gazdaság gyengélkedése egyre inkább eléri a munkaerőpiacot is. A vállalatok már nem igazán tudják fenntartani a foglalkoztatotti létszámot, ráadásul egyre gyakoribbak a gyárbezárások is, ugyanis a tartósan gyenge külső és belső kereslet miatt egyre kevésbé rentábilis a cégek működése.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon már csak 4,5 millióan dolgoznak, ennél csak 2022-ben láttunk alacsonyabb számot. Ugyanakkor a külföldiek foglalkoztatása egyre inkább növekszik. A Magyarországon dolgozó külföldiek száma új történelmi csúcsra emelkedett. Idén tavasszal már 105 ezer külföldi dolgozott Magyarországon, és jól látható, hogy az év elején vett új lendületet a harmadik országból érkező munkavállalók számának növekedése.

A Portfolio arra is felhívja a figyelmet, hogy immár kevesebben jönnek a környező országokból, sokkal inkább egzotikus országokból érkeznek az új munkavállalók, a legtöbben (3200 fő) a Fülöp-szigetekről érkeztek egy év alatt, de majdnem ugyanennyivel nőtt a vietnámi dolgozók száma. Több lett az indiai, a kínai, a török és az orosz munkavállaló is, miközben visszaesett az ukrán, a szerb és román dolgozók száma. Bár leginkább az ukrán munkavállalók száma csökkent, továbbra is ők vannak a legtöbben, mintegy 20 ezren. A Fülöp-szigeteki dolgozók száma 9500, a vietnamiaké 8700.

Az adatok azt jelzik – húzza alá a Portfolio –, hogy a magyar munkaerőpiac mostanra már leginkább csak a harmadik világból érkező dolgozók számára attraktív, a környező országok munkavállalói nem választják hazánkat.

A kormány szerint a teljes foglalkoztatotti létszám csökkenése és a hazánkban foglalkoztatott harmadik országbeliek létszáma között egyáltalán nincs ok-okozati összefüggés. Sem idén, sem az elmúlt években nem látszik az, hogy a foglalkoztatott létszám időszakos csökkenése a külföldiek létszámának emelkedésével járna együtt. A foglalkoztatotti létszám valóban csökkent valamelyest az utóbbi időben, a csökkenés azonban egyértelműen demográfiai folyamatokra vezethető vissza a kormány szerint.