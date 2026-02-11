Magyarország elkerülte a recessziót, de a vidék nem

Kiadta az Eurostat a közel 250 uniós régió fejlettségi és növekedési adatait. A régiós statisztika fő eleme az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson mérve.

A térkép szerint az Európai Unió 16 legkevésbé fejlett régiójából négy magyar. Észak-Magyarország az uniós fejlettségi szint felét sem éri el: ez azt jelenti, hogy Miskolc és Eger térségénél sok török régió, valamint Kelet-Szlovákia és Montenegró is fejlettebb. Észak-Magyarország mögött mindössze három görög és három bolgár régiót, valamint Franciaország tengerentúli területeit láthatjuk, ha az Európai Unióra szűkítjük a listát. Görögország régióinak túlnyomó része továbbra is fejletlennek számít, akárcsak Bulgária nagy része.

A Dél-Dunántúl és Észak-Alföld éppen elérte az uniós fejlettségi szint felét, de Dél-Alföld 52 százalékos eredménye is alulmúlja a környező országok vidéki körzeteit. Budapest viszont az egész Európai Unió 11. legfeljettebb régiójának számít – és így is elmarad a top 10-es Bukaresttől.

Figyelemre méltó, hogy 2024-ben a hét Magyarországi régió közül négy helyen csökkent a GDP. A recesszió a Szeged központú Dél-Alföldön meghaladta a 2 százalékot, emellett Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl teljesítménye is visszaesett.