Magyarország elkezdte felélni stratégiai üzemanyagkészleteit

Az Orbán-kormány döntése nyomán a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) megkezdte az ország stratégiai benzin- és gázolajkészleteinek értékesítését – írja a Népszava.

Az MSZKSZ 29 tagja közül 21-gyel már szerződtek, ami alapján megkezdődtek a kiszállítások. A folyamat a rendelet alapján május 15-ig tart. Azt, hogy egyes magyarországi kutak ne jussanak hozzá az általuk a stratégiai készletből igényelt mennyiséghez, kizártnak tartják.

Szerdán valóban megérkeztek a kutakra az ország stratégiai készleteinek első szállítmányai – erősítette meg szintén a Népszavának Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke.

Ha a stratégiai készletek kifogynak, az FBSZ-elnök tömeges kútbezárásokra számít. A kormánynak védett ár helyett célzott támogatással a kereslet élénkítése helyett azt éppen hogy csökkentenie kellene – idézte korábbi javaslatukat. Az, hogy a mostani, „védett” árrendszer szakmai színvonala nem tükrözi a 2022-es árstop kijózanító tapasztalatait – a kutak kiürülését –, erősíti annak az esélyét, hogy Magyarország valamivel a választás után kifogyjon az üzemanyagból – tette hozzá Gépész László.

Korábbi számítások szerint a rendelet által felszabadított 352 millió liter benzin és 610 millió liter gázolaj május végéig tarthat ki.