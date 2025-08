Magyarország és Románia Európa sereghajtói lettek – A hét ábrája

Nem sok köszönet volt a héten megjelent második negyedéves GDP-adatban, hiszen ahogy arról elemzéseinkben is írtunk, a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit. A Kormányinfón Gulyás Gergely magyarázta a gyengécske bizonyítványt, elsősorban a háborút hibáztatva, azt azonban még ő is elismerte, hogy a gazdaság teljesítményét kiemelkedőnek biztosan nem lehet nevezni.

Kapcsolódó cikk Szertefoszlottak a kormány tervei: sem repülőrajt, sem növekedés Idén sem jön be a nagy ugrás.

A GDP-adat kapcsán a hét ábrájában az Eurostat éves, egy főre jutó tényleges GDP értékét vettük górcső alá: azaz azt, hogy egy adott évben mekkora volt a gazdaság teljes végső kibocsátásának – azaz az áruk és szolgáltatások összértékének – aránya az adott év átlagos népességéhez viszonyítva.

Mint azt grafikonunk is mutatja, Magyarországnak ezen a téren sem lehet elégedett, több évre visszamenőlegesen az a tendencia, hogy hazánk a régióban csak Romániát tudta megelőzni, míg a korábban gyengébben teljesítő Horvátország már le is hajrázott minket. Végül az is beszédes, hogy az EU-s átlag teljesen más dimenziót képez a régióhoz viszonyítva: ez is azt igazolja, hogy az Európai Unió egységén belül is óriásiak a gazdasági különbségek.