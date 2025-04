Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese a vámháborúnak

2024-ben az új autók eladásai Magyarországon jelentős növekedést mutattak. Az új személygépkocsi-regisztrációk száma 121 607, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest. A Suzuki közel 16 ezer új regisztrációval a legnépszerűbb márkává vált Magyarországon, amelyet szorosan követett a Toyota mintegy 14 600 forgalmival. A használtautó-eladások megközelítőleg 909 000 darabot értek el, ami 10 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest, és meghaladta a korábbi, 2022-ben felállított 825 000 darabos rekordot. Ugyanakkor a Magyarországon forgalomban lévő autók átlagéletkora körülbelül 16 év, az eladott használt autók több mint harmada legalább 20 éves. Bujdosó Tünde szerint a magyar autóipar számára a legfőbb kockázat a gazdasági függőség Németországtól: bármilyen ottani gazdasági lassulás közvetlenül érinti a magyar exportot, ami a magyarországi termelés csökkenéséhez vezet. Nem véletlen ezért, hogy az elmúlt hónapokban a németországi kereslet csökkenése a járműgyártás jelentős visszaesését eredményezte. Ugyanakkor az Allianz Trade kockázatkezelési igazgatója szerint a magasabb költségszerkezettel működő országokban a vámháború miatti esetleges elbocsátások és kapacitás csökkentések egyfajta lehetőséget is teremtenek Magyarországnak, ahol az alacsonyabb költségszerkezet versenyelőnyt jelent.

Ami az elektromos járműveket illeti, Magyarország aktívan pozícionálja magát az EV-gyártás központjaként. A jelentős fejlesztések közé tartozik a CATL és a BMW új gyárainak tervezett megnyitása, valamint a BYD 2025-re tervezett összeszerelő üzeme. Emellett azonban arra figyelmeztet Bujdosó Tünde, az Allianz Trade magyarországi kockázatkezelési igazgatója, hogy hangsúlyt kellene fektetni az elektromos töltőállomások mennyiségi és lokális bővülésére is, hiszen a 2024-ben hazánkban mindössze 3000 töltőállomás volt, míg a hazánknál kevesebb elektromos autó eladással bíró Ausztriában 30 ezer ez a szám.

Első pillantásra úgy tűnik, hogy nominális értékben Németországot fenyegeti leginkább a potenciálisan szigorodó kereskedelmi keretrendszer, de ha az európai feldolgozóipar által országos szinten megtermelt teljes hozzáadott értékhez viszonyítva súlyozzuk az Egyesült Államokkal szembeni gépjármű-kereskedelmi kitettséget, akkor Svédországban, Szlovákiában és Magyarországon nagyobb érzékenységet tapasztalunk. Az európai autógyártók ráadásul erősen integrálódtak az észak-amerikai ellátási láncokba, az alkatrészeket és komponenseket Mexikóból és Kanadából is beszerzik. Emiatt az európai autóipar különösen érzékeny az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közötti geopolitikai dinamikára – derült ki az Allianz elemzéséből.

