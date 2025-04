Magyarország pórul járhat: Trump olyan, mint a koronavírus

„Az a baj populista politikusokkal, hogy a komplex gazdasági, társadalmi életből kiragadnak egy apró részletet, és a kommunikációjukban arra összpontosítanak. Trumpnál ez gyakorlatilag a vám. Erre összpontosít, és közben intézkedései nyomán szétesik a gazdaság” – mondta az ATV-nek Balásy Zsolt közgazdász, a Hold Alapkezelő portfóliókezelője.

Kapcsolódó cikk Mekkora sebeket ejt rajtunk Trump vámháborúja? Jaksity Györgytől ezt is kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban Április 22-én, kedden 15 óra 30 perctől.

A szakember szerint Trump intézkedéseinek a hatását Magyarországon eddig „csak egy kicsit láttuk”, de a vámok megjelenése azt jelenti, hogy „az elmúlt harminc év gazdasági világrendje, a globalizmus, a kereskedelem kezd szétesni”. Az elmúlt napok legfőbb tanulsága, hogy az Egyesült Államok is tud úgy működni, mint egy olyan fejlődő piac, ahonnan időnként menekül a tőke. Eközben Németországban, ahol az adósságplafont eltörlése nyomán elvileg esnie kellene a kötvényeknek, mert óriási kínálat lesz, emelkedik az árfolyam. „Ilyet talán sose láttunk a történelemben”, mondta a műsorban a közgazdász. A közgazdász szeriont az a baj, hogy úgy tűnik, „a világ elkezdte elhinni, hogy Trump tényleg komolyan beszél, tényleg szétveri az amerikai gazdaságot, tényleg szétveri a világgazdaságot”.

Balásy emlékeztetett a koronavírus járványra: 2020 januárjában már lehetett olvasni arról, hogy Kínában nagy a baj. Februárban már lehetett látni, hogy a vírus Európában is megjelent. Ugyanakkor a tőzsdék nem zuhantak egészen márciusig, amíg kiderült, hogy az első olaszországi fertőzöttek, akik kórházba kerültek, már másokat is megfertőztek. Trump most a koronavírus. Eközben Magyarországon 8,7 százalékkal visszaesett az ipari termelés februárban, a hazai akkumulátorgyártás másfél év alatt a felére zuhant, és a Kopint-Tárki csupán 1,7 százalékos GDP-növekedésre számít idén. Orbán Viktor mégis arról beszél, hogy szerinte „a vámháborúból vámbéke lesz.” Balásy Zsolt szerint sajnos a probléma ennél jóval nagyobb: „Ha Magyarország 100 egységnyi gazdasági problémával küzd, abból 50-et a magyar kormány gazdaságpolitikája generált. Erre rá fog rakódni egy 5-10 egységnyi abból, hogy hova lehet eladni azokat az autókat, amiket Magyarországon gyártanak, és aztán rájön újabb 50 egységnyi probléma, ami abból a globális recesszióból jön, amit Trump éppen készül előállítani. A szakértő egy a 2008-2009-es válsághoz hasonló dologra gondol, mondta a közgazdász hozzátéve, hogy magyar szempontból önmagukban a vámok nem is lennének annyira veszélyes dolgok, ha nem gyesülnének azzal, hogy Trump „mellesleg szétveri azt a világrendet, aminek Magyarország az egyik legnagyobb nyertese”.