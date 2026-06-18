Magyarország visszacsúszott a sereghajtó pozícióba az Unióban

Magyarország lakói fogyasztanak a legkevesebbet az Európai Unióban – vette észre az Eurostat friss adatait a Lakmusz. Az utolsó helyet Lettország lakóival osztják meg a hazánkban élők. A nemrég közölt adatok 2025-ösek, 2024-ben még Magyarország Lettország előtt állt, Bulgáriával holtversenyben.

Kármán András pénzügyminiszter egy országgyűlési felszólalásában arról beszélt, hogy az életszínvonal alakulását a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP mellett az egy főre jutó fogyasztás mutatja meg legvilágosabban. Ez utóbbi adat az elérhető legszélesebb fogyasztási mutató, Magyarország ez alapján az EU egyik legszegényebb országa.

A tényleges egyéni fogyasztás a háztartások által igénybe vett áruk és szolgáltatások összességét jelenti. Ide tartoznak a fogyasztási cikkek és szolgáltatások, valamint az állam által egyéni fogyasztás céljából nyújtott szolgáltatások (például egészségügyi és oktatási szolgáltatások). A relatíve alacsony magyar egyéni fogyasztási adatokhoz hozzájárulhat az is, hogy Magyarországon a háztartásoknak viszonylag sok megtakarításuk van.

Magyarország és Lettország az uniós átlag 73 százalékának megfelelő fogyasztási szinttel rendelkeztek 2025-ben. A listán felfelé ezután Észtország (74 százalék), Bulgária (77 százalék) és és Szlovákia (77 százalék) következik. Horvátország 6, Csehország 10, Lengyelország 15 százalékponttal előzi Magyarországot.

Magyarország 2015 óta minden évben a legrosszabbul teljesítő 5 ország között szerepelt, többször a legutolsó helyen. Horvátország 2021-ben, Románia 2017-ben előzött meg minket, utóbbi növekedése azóta is gyorsabb ebben a mutatóban.