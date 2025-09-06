Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Donald Trump Egyesült Államok Vámháború

Magyarországnak is kedvező döntést hozott a vámháborúban Trump

mfor.hu

Az amerikai elnök rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről. A nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői.

Donald Trump amerikai elnök aláírta az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötő országoknak bizonyos exporttermékekre vámmentességet biztosító végrehajtási rendeletet.

Az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kötött országokra vonatkozó mentességek hétfő reggel lépnek hatályba. A rendelet megfogalmazása szerint a vámcsökkentés a „kereskedelmi partnernek az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásainak terjedelmétől és gazdasági értékétől, valamint az Egyesült Államok nemzeti érdekeitől függ”.

A csökkentések olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket „nem lehet az Egyesült Államokban termeszteni, bányászni vagy természetes úton előállítani”, illetve amelyekből nem állítanak elő elegendő mennyiséget a belföldi kereslet kielégítésére.

A rendeletben meghatározott nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői (utóbbi kedvező lehet az Orbán-kormány nyomására az akkumulátorgyártást erőltető Magyarország számára). A rendelet hatálya alá tartoznak továbbá a generikus gyógyszerekben használt vegyületek is.

A rendelet lehetővé teszi a természetes grafit, a neodímium mágnesek és a fénykibocsátó diódák (LED-ek) vámjának eltörlését, valamint megszünteti a korábbi vámmentességet bizonyos műanyagok és a napelemek egyik legfontosabb alkotóeleme, a poliszilícium esetében.

(MTI)
 

