Magyarországon 257 fő kap 1,5 millió feletti nyugdíjat

Míg a magyar nyugdíjasok nagyjából fele 200 ezer forintnál kevesebb havi nyugdíjat kap, 188 nyugdíjas másfél millió forintnál, 69-en pedig kétmillió forintnál többet kapnak havonta – írja a Hvg.hu a KSH-tól elkért részletes adatok alapján. A portál azért kérte el a KSH-tól a nyugdíjak eloszlásáról szóló részletes adatokat, mert a statisztikai hivatal egyelőre még csak azt hozta nyilvánosságra a 2025. januári adatok alapján, hogy hányan kaptak 700 ezer forintnál magasabb nyugdíjat.

Az öregségi nyugdíj havi átlagösszege tavaly 242–252 ezer forint között mozgott, a mediánérték pedig a 214–221 ezer forintos sávban volt. A részletes adatokból viszont tisztább képet kapni arról, hogyan oszlanak meg a nyugdíjak a 2,3 millió ember között, akik saját jogon kapnak nyugdíjat:

8 százalék, tehát nagyjából 184 ezer ember gazdálkodik havonta kevesebb mint 100 ezer forintos nyugdíjból;

39 százalék, tehát úgy 897 ezer ember kap 100 és 200 ezer forint közötti nyugdíjat;

31 százalék, 713 ezren 200–300 közötti összeget kapnak;

valamivel több mint 21 százaléknak, tehát körülbelül 483 ezer főnek van 300 és 700 ezer forint közötti nyugdíja;

12 ezer ember kap 700 ezer és 1 millió forint közötti összeget;

nagyjából kétezer ember kap 1 és 1,5 millió forint közötti nyugdíjat;

188 fő 1,5 és 2 millió forint között;

69 fő pedig 2 millió forint felett kap pénzt az államtól nyugdíj formájában.

A nyugdíjasok kis százaléka örülhet így

Farkas András nyugdíjszakértő a HVG-nek azt mondta, hosszú szolgálati idő és tartósan magas fizetés kell ahhoz, hogy valaki milliós összeget kapjon nyugdíjként, de a magas nyugdíj azt is jelenti, hogy az adott ember sokáig a teljes, magas fizetése után fizetett nyugdíjjárulékot, miután 2013-ban eltörölték a járulékplafont.

Farkas szerint a jövőben egyre több magas ellátást kapó nyugdíjas lesz, mert az utóbbi években már 3–5 millió forintos havi fizetések is előfordulnak, így ha nem is sokan, de egyre többen mennek majd nyugdíjba jól fizető állásokból. Ez gondot okozhat a nyugdíjrendszerben, mivel nincs a nyugdíjaknak felső korlátja, így ezeket ki kell fizetni, annak ellenére, hogy az elöregedés miatt egyre kevesebben fizetnek járulékot, és egyre többen lesznek nyugdíjas korúak.