Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Nyugdíj, öngondoskodás

Magyarországon 257 fő kap 1,5 millió feletti nyugdíjat

Míg egyes nyugdíjasok alig tudnak megélni, addig vannak, akik milliós apanázst kapnak az államtól. 

Míg a magyar nyugdíjasok nagyjából fele 200 ezer forintnál kevesebb havi nyugdíjat kap, 188 nyugdíjas másfél millió forintnál, 69-en pedig kétmillió forintnál többet kapnak havonta – írja a Hvg.hu a KSH-tól elkért részletes adatok alapján. A portál azért kérte el a KSH-tól a nyugdíjak eloszlásáról szóló részletes adatokat, mert a statisztikai hivatal egyelőre még csak azt hozta nyilvánosságra a 2025. januári adatok alapján, hogy hányan kaptak 700 ezer forintnál magasabb nyugdíjat.

Az öregségi nyugdíj havi átlagösszege tavaly 242–252 ezer forint között mozgott, a mediánérték pedig a 214–221 ezer forintos sávban volt. A részletes adatokból viszont tisztább képet kapni arról, hogyan oszlanak meg a nyugdíjak a 2,3 millió ember között, akik saját jogon kapnak nyugdíjat:

  • 8 százalék, tehát nagyjából 184 ezer ember gazdálkodik havonta kevesebb mint 100 ezer forintos nyugdíjból;
  • 39 százalék, tehát úgy 897 ezer ember kap 100 és 200 ezer forint közötti nyugdíjat;
  • 31 százalék, 713 ezren 200–300 közötti összeget kapnak;
  • valamivel több mint 21 százaléknak, tehát körülbelül 483 ezer főnek van 300 és 700 ezer forint közötti nyugdíja;
  • 12 ezer ember kap 700 ezer és 1 millió forint közötti összeget;
  • nagyjából kétezer ember kap 1 és 1,5 millió forint közötti nyugdíjat;
  • 188 fő 1,5 és 2 millió forint között;
  • 69 fő pedig 2 millió forint felett kap pénzt az államtól nyugdíj formájában.

A nyugdíjasok kis százaléka örülhet így
A nyugdíjasok kis százaléka örülhet így
Fotó: Facebook

Farkas András nyugdíjszakértő a HVG-nek azt mondta, hosszú szolgálati idő és tartósan magas fizetés kell ahhoz, hogy valaki milliós összeget kapjon nyugdíjként, de a magas nyugdíj azt is jelenti, hogy az adott ember sokáig a teljes, magas fizetése után fizetett nyugdíjjárulékot, miután 2013-ban eltörölték a járulékplafont.

Farkas szerint a jövőben egyre több magas ellátást kapó nyugdíjas lesz, mert az utóbbi években már 3–5 millió forintos havi fizetések is előfordulnak, így ha nem is sokan, de egyre többen mennek majd nyugdíjba jól fizető állásokból. Ez gondot okozhat a nyugdíjrendszerben, mivel nincs a nyugdíjaknak felső korlátja, így ezeket ki kell fizetni, annak ellenére, hogy az elöregedés miatt egyre kevesebben fizetnek járulékot, és egyre többen lesznek nyugdíjas korúak.

Varga Mihály_március

Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van

Az iráni háború nyomán elszabaduló energiaárak, a növekvő inflációs kockázatok és a régiós átlagnál nagyobb mértékben gyengülő forintárfolyam miatt nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés hátteréről és a hormuzi válság magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón számolt be.

Jaksity György élőben válaszol a kérdésekre – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

Jaksity György élőben válaszol a kérdésekre – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítójával, elnökével folyó beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

Egy órával azután, hogy a Monetáris Tanács 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a Magyar Nemzeti Bank közzétette a friss GDP- és inflációs prognózisát. További részletek majd a csütörtökön publikálandó Inflációs jelentésben válnak ismertté.

Döntött a Magyar Nemzeti Bank: Varga Mihályék kivárnak az iráni háború miatt

Döntött a Magyar Nemzeti Bank: Varga Mihályék kivárnak az iráni háború miatt

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa.

Még egy nagy adag drágulás jön ennél az üzemanyagnál, piaci árnál

Még egy nagy adag drágulás jön ennél az üzemanyagnál, piaci árnál

Az újabb nagyarányú drágulás a védett árakat nem érinti.

Európa élmezőnyében vagy Romániával egy szinten: mi zajlik most a magyar autópiacon?

Aggasztó helyzetbe lavíroztak – utolsó tartalékait veri csapra Japán

Aggasztó helyzetbe lavíroztak – utolsó tartalékait veri csapra Japán

Japán helyzete egyre súlyosabb az olajpiaci válság miatt.

Meglepő, de lehet egy nagyon pozitív hatása a felrobbanó olajáraknak

Az iráni háború miatt elszálló olajárak az európai és a magyar gazdaságra jelentős negatív hatást fognak gyakorolni. Ugyanakkor legalább teret nyerhetnek az elektromos autók.

