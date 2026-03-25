Magyarországon lehet a kínai Eximbank regionális központja

A tárcavezető a kínai Eximbank elnökével folytatott találkozóját követően arról beszélt, hogy ma hazánk biztosítja Európában a legjobb feltételeket a keleti-nyugati együttműködés számára.

„Nem véletlen, hogy az Európába irányuló kínai vállalati beruházásoknak mintegy harmada Magyarországra jön végül” – mondta a tárca közleménye szerint.

„Magyarországon több tízezer, sőt néhány százezer munkahely is annak köszönhetően jött létre, hogy itt hazánkban a német és az amerikai vállalatok nyugodtan és akadálymentesen együttműködhetnek a kínai vállalatokkal” – fogalmazott. - „Mi a kelet-nyugati együttműködésre nem valamifajta veszélyként tekintünk, hanem nagy lehetőségként.”

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a kínai Eximbank elnöke világossá tette, hogy továbbra is készek támogatni a kínai vállalatokat abban, hogy Magyarországon hozzanak létre beruházásokat. És készen állnak arra is, hogy egy regionális központot hozzanak létre itt Magyarországon.

„A kínai Eximbank számos, Nyugat-Európában működő vállalat számára is biztosít finanszírozást, így az eddigieknél nagyobb magyarországi jelenléte a magyar gazdaság versenyképességét növeli majd Európában” – jegyezte meg Szijjártó Péter.