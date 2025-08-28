Magyarországon valami jó történt a hangulatindex-szel

A gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben a júliusi 95,7 pontról 95,2 pontra gyengült, az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig 95,2 pontról 94,9 pontra csökkent.

A foglalkoztatási várakozások indexe (Employment Expectations Indicator, EEI) az EU-ban 97,5 pontról, 98,1 pontra, az euróövezetben 97,5 pontról 97,8 pontra erősödött.

A fogyasztói hangulatindex az EU-ban a júliusi mínusz 14,7 pontról mínusz 15,5 pontra, az euróövezetben mínusz 14,5 pontról augusztusban mínusz 14,8 süllyedt.

Magyarországon a gazdasági hangulatindex (ESI) 91,6 pontra emelkedett augusztusban a júliusi 89,8 pontról.

Ritkán látni ilyet

A foglalkoztatási várakozások indexe (EEI) 94,4 pontról 97,4 pontra változott. Az ipari mutató a júliusi mínusz 14,6 pontról mínusz 11,3 pontra emelkedett, miközben a szolgáltatóipari mínusz 16,9 pontról mínusz 18,3 pontra süllyedt.

A fogyasztói hangulat mínusz 29,1 pontról mínusz 27 pontra javult. A kiskereskedelem hangulati mutatója mínusz 23,7 pontról mínusz 20,9 pontra erősödött. Az építőipari hangulatindex a júliusi mínusz 29,8 pontról mínusz 26,8 pontra javult augusztusban. (MTI)