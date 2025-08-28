2p
Makró Európai Unió

Magyarországon valami jó történt a hangulatindex-szel

mfor.hu

Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon javult – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett felméréséből.

A gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben a júliusi 95,7 pontról 95,2 pontra gyengült, az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig 95,2 pontról 94,9 pontra csökkent.

A foglalkoztatási várakozások indexe (Employment Expectations Indicator, EEI) az EU-ban 97,5 pontról, 98,1 pontra, az euróövezetben 97,5 pontról 97,8 pontra erősödött.

A fogyasztói hangulatindex az EU-ban a júliusi mínusz 14,7 pontról mínusz 15,5 pontra, az euróövezetben mínusz 14,5 pontról augusztusban mínusz 14,8 süllyedt.

Magyarországon a gazdasági hangulatindex (ESI) 91,6 pontra emelkedett augusztusban a júliusi 89,8 pontról.

Ritkán látni ilyet
Ritkán látni ilyet
Fotó: Depositphotos
A foglalkoztatási várakozások indexe (EEI) 94,4 pontról 97,4 pontra változott. Az ipari mutató a júliusi mínusz 14,6 pontról mínusz 11,3 pontra emelkedett, miközben a szolgáltatóipari mínusz 16,9 pontról mínusz 18,3 pontra süllyedt.

A fogyasztói hangulat mínusz 29,1 pontról mínusz 27 pontra javult. A kiskereskedelem hangulati mutatója mínusz 23,7 pontról mínusz 20,9 pontra erősödött. Az építőipari hangulatindex a júliusi mínusz 29,8 pontról mínusz 26,8 pontra javult augusztusban. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

A Seagull MRD, a Lady MRD és a Rose d’Or is aktív.

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

Kijött a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb jelentése. 

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Kevesebb ember kevesebb gyereket tud szülni.

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Gyerekeket és nyugdíjasokat is számol a KSH.

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

A kereslet miatt emelkednek az árak.

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Jön a munkanélküliség júliusi adata.

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Az utóbbi hónapokban a szakértők a magyar gazdaság problémáit elemezve már arról beszéltek, hogy ennél már nem nagyon van lejjebb. A legfrissebb adatok, akár a beruházások, akár az ipari termelést nézve azonban további csökkenést mutattak. Az év végén beinduló gigagyárak ugyan javíthatják az összképet, de gyökeres változást ezek sem fognak hozni.

Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

Aggasztja a helyzet.

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

Fontos bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezetékről

Részben sikerült a helyreállítás.

Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Orbán Viktorék felveszik a kesztyűt – milliárdokért pereskedik a kormány

Elindult a per a Tanács ellen.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168