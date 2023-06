Majdnem 100 ezer forintot spórolt eddig egy nyugdíjason az Orbán-kormány

Egészen rendkívüli helyzetbe sodorta idén az Orbán-kormány a nyugdíjasokat. Ugyan már a tavalyi évre sem lehet a könnyű jelzőt használni, annyiban mégis más volt 2022, hogy egy előrehozott nyugdíjkorrekcióval adott egy tapaszt az elszálló inflációból fakadó sebekre a kabinet. Idén viszont halmozottan nehéz a társadalom legidősebbjeinek a helyzete:

eddig a tavalyinál magasabb a pénzromlás üteme, előrehozott nyugdíjkorrekcióra pedig semmi esély nem mutatkozik jelen állás szerint.

Noha a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a várakozásokat meghaladó mértékben csökkent az áremelkedés üteme idehaza: az általános infláció 2,5 százalékponttal 21,5 százalékra mérséklődött, a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számolt index pedig 2,4 százalékponttal, 22,9 százalékra.

Ám hiába a látványosnak is nevezhető lassulás, ez épp, hogy sebtapasznak nevezhető, hiszen az első öt hónap vonatkozásában összesítve még mindig rendkívül gyors a pénzromlási ütem a nyugdíjasok kosara alapján. A KSH közlése szerint január-májusban kumuláltan 25,8 százalékkal drágult a társadalom legidősebbjeinek az élete.

Ezzel szemben pedig egy - ehhez képest - szerény 15 százalékos nyugdíjemelést kaptak év elején az érintettek, ami vajmi kevés. Főleg azok esetében, akik alacsonyabb havi ellátásban részesülnek. Minél alacsonyabb ugyanis egy nyugdíj (vagy egy havi bér), jellemzően annál nagyobb arányban költik el az összegeket élelmiszerekre és lakhatásra. Márpedig ez az a két termékkör, melyek ára az elmúlt időszakban kiemelkedő mértékben emelkedett.

Hogy mennyire kritikus helyzetben is vannak a nyugdíjasok, arra egy gyors számítással könnyen rá lehet világítani. Ha a tényleges (kumulált) inflációt vesszük alapul, akkor a jelenlegi 208 ezer forint helyett 227 533 forintra jönne ki az átlagos havi nyugdíj.

A havi differencia 19 533 forint, vagyis az év eddig eltelt öt hónapjára 97 669 forintos különbség adódik. Egyszerűen megfogalmazva: az átlagnyugdíj szintjén ennyi hiányzik a nyugdíjasok pénztárcájából eddig. Ez az az összeg, amivel egy említett időskorú támogatja az államkasszát, ez az az összeg, amennyivel a valós adatok alapján az Orbán-kormány tartozik a nyugdíjasnak.

Kompenzációra pedig jelen állás szerint novemberig nem számíthatnak az idősek, ami egyben azt is eredményezi, hogy várhatóan a most közölt adat alapján vett 10,8 százalékos kiegészítésnél kevesebbet fognak kapni. Feltételezzük ugyanis a következő hónapokra is a folyamatosan mérséklődö árnövekedési ütemet, aminek eredménye az, hogy a kumulált adatok is folyamatosan egyre alacsonyabbak lesznek. Tekintve azt, hogy éves átlagban 15-19 százalékos inflációra számít az elemzői társadalom a kormánnyal együtt (utóbbi 15 százalékot vár), a novemberi nyugdíjkiegészítés mértéke könnyen lehet csupán 5-6 százalék is.

(Székely Sarolta szerzői oldala itt érhető el.)