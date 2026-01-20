1p

Makró Oroszország Oroszország gáz- és olajvitái

Majdnem a felére esik vissza az oroszok legfontosabb bevétele

mfor.hu

Már tavaly is jókorát zuhant az orosz költségvetés legfontosabb bevételi forrása.

A Reuters számításai szerint az orosz költségvetés az olaj- és gázügyletekre kivetett adókból származó bevételei 2026 januárjában 46 százalékkal esnek vissza a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A bevételek 420 milliárd rubelre, azaz nagyjából 5,4 milliárd dollárra (jelen árfolyamon 1790 milliárd forintra) eshetnek vissza elsősorban az olajár csökkenése, illetve a rubel a dollárhoz viszonyított erősödése miatt

Az orosz költségvetés bevételeinek mintegy negyede az olaj- és gázügyletekből származik. Az éves előrejelzések szerint az orosz állam 8,95 ezer milliárd rubel bevételre számít olaj- és gázügyltekből. Tavaly 24 százalékos csökkenéssel 8,48 ezer milliárd rubel volt ez a bevétel, 2020 óta a legalacsonyabb.

Az orosz pénügyminisztérium február 4-én közli a januárra a friss hivatalos számokat.

