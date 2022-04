Május végétől újra szabadon mehetnek az egészségügyben dolgozók

Szokjunk hozzá, hogy az oroszok bármikor lekapcsolhatják a gázt?

Kedden este a lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki mellett az állami gázvállalat, a PGNiG is azt jelentette be, hogy a Gazprom közlése szerint leállítják a Jamal-vezetéken való szállítást április 27-én. Sőt, hogy Magyarország számára is izgalmas legyen a kérdés, kiderült, hogy Bulgária sem kap gázt, amelyet ugyanazon a vezetéken látnak el, amelyen a szállított energiahordozó nagy része hozzánk is eljut.