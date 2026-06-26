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Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Turizmus

Májusban is felemás hónapot zárt a hazai turizmus

mfor.hu

A KSH szerint több volt a vendég májusban, mint tavaly ilyenkor, de rövidebb ideig maradtak.

2026 májusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken  közel 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6 százalékkal több, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A külföldi vendégek száma 0,2 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 113,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

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