Májusban is felemás hónapot zárt a hazai turizmus

2026 májusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6 százalékkal több, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A külföldi vendégek száma 0,2 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 113,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.