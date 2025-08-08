2p
Makró Autópályák, autóutak Mészáros Lőrinc

Már 30 milliárd forintot kerestek Mészáros Lőrincék az autópályákon

mfor.hu

Jelentős új építésbe még nem fogtak bele.

A harmadik lezárt üzleti évben is hozta, és nem vitte a sztrádakoncesszió a pénzt Mészáros Lőrinc és Szíjj László autópályás koncessziós cégeinek. Két év és négy hónap alatt így már körülbelül 8 százalékát kivették osztalék formájában annak az összegnek, amit az állam a NER-es vállalkozók cégeinek a gyorsforgalmi utak üzemeltetésére és fejlesztésére adott- írja a G7.

A hazai gyorsforgalmi úthálózat legnagyobb részét 2022 szeptembere óta egy 35 éves koncessziós szerződés keretében a Szíjj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fejleszti és üzemelteti. 

2022 szeptembere és 2024 decembere között összesen 383 milliárd forint koncessziós díjbevételt számolt el a cég, a koncesszorhoz tartozó üzemeltető és fejlesztő társaságokkal együtt pedig összesen 30,9 milliárd forintnyi nyereséget realizáltak.

Ennek pedig csaknem a teljes egészét, 30,5 milliárd forintot fizettek ki a tulajdonosaiknak a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapok, amelyek az MKIF tulajdonosai.

 Mindez azt jelenti, hogy eddig nem a koncessziós társaság finanszírozta az államnak a sztrádák megújítását és fejlesztését, hanem pont fordítva: az állam fizetett több koncessziós díjat, mint amennyibe a 2022. szeptember 1-jei indulás óta a pénzügyi beszámolók szerint a sztrádák üzemeltetése, felújítása került – eltekintve a vállalkozás indításának költségeitől. Eddig jelentős új építésbe még nem fogtak bele, de a nagyszabású építkezések hamarosan elkezdődnek – írja a G7.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

4 százalék felett maradt az infláció.

Lázár János betartotta, amit ígért

Lázár János betartotta, amit ígért

A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV-csoport flottája, ugyanis eredményesen zárult a buszbeszerzésre meghirdetett közbeszerzési eljárás. Az év eleji 10 miniszteri vállalás egyike volt az ezer vadonatúj autóbusz a beszerzése, amivel a MÁV-csoport VOLÁN-flottája lehet Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatói buszállománya. Ezzel a beszerzéssel 2027-ben már kizárólag légkondicionált autóbuszokkal szállíthatja utasait a MÁV-csoport országszerte és az autóbuszflotta 60 százaléka belföldi gyártású lesz – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Figyelmeztet a NAV: sokan hibáztak

Nem minden nyári munka turisztikai idénymunka.

Csak Mészáros Lőrinc borait lehet inni a Sziget fesztiválon

Csak Mészáros Lőrinc borait lehet inni a Sziget fesztiválon

Kizárólagos borbeszállító lett a Dereszla, de a felcsúti milliárdos más márkáival is megismerkedhetnek a külföldi fesztiválozók.

Kellemes meglepetést hozott az augusztus a nyugdíjasoknak

Kellemes meglepetést hozott az augusztus a nyugdíjasoknak

Ebben az évben júliusról augusztusra történt meg az, ami az elmúlt években is tapasztalható volt nyár végén vagy ősz elején: egy markánsabb árcsökkenést mértünk a hazai hipermarketláncokban. Ennek köszönhetően a nyugdíjasok havi nagybevásárlása nagyjából ugyanannyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt. Íme, az augusztusi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Így töltheti be kulcspozícióit rekordidő alatt

Bár a KSH legfrissebb adatai szerint a foglalkoztatottak száma már közel 4,7 millió fő, és a munkanélküliségi ráta is 4,3 százalékra mérséklődött, a vállalatok számára a kulcspozíciók gyors betöltése egyre komolyabb kihívást jelent. A szűkülő munkaerőpiacon a kulcspozíciókra alkalmas, speciális szaktudással rendelkező szakemberekért komoly verseny folyik. A lassuló gazdasági környezetben így a gyors és hatékony toborzás már nem csupán HR-kérdés, hanem közvetlen versenyelőnnyé vált.

Egy lépés hátra, kettő előre: döcögve növekszik a fogyasztás a magyar boltokban

Egy lépés hátra, kettő előre: döcögve növekszik a fogyasztás a magyar boltokban

Budapesten csökkent, az ország többi részén nőtt a kiskereskedelem forgalma júniusban. Az internetes vásárlás húzza felfelé a kiskereskedelmi adatokat, de nem mindegy, mennyit költünk magyar és külföldi webshopokban. A gazdasági növekedés beindulásához azonban nem elég a fogyasztás növekedése: a minimálbér és még inkább a garantált bérminimum érdemi emelésére van szükség.

Kiderült, hogy mennyibe fog kerülni egy tankolás

Kiderült, hogy mennyibe fog kerülni egy tankolás

Így változnak a nagykereskedelmi árak.

Tovább szenved a magyar gazdaság húzóágazatává kikiáltott szektor

Tovább szenved a magyar gazdaság húzóágazatává kikiáltott szektor

A májusi 2,6 után júniusban 4,9 százalékkal maradt el az ipar teljesítménye az előző év azonos időszakáétól a KSH friss közlése szerint.

Itt van a várva várt áttörés? Biztató számokkal állt elő a KSH

Itt van a várva várt áttörés? Biztató számokkal állt elő a KSH

A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,0, az előző havit 0,5 százalékkal haladta meg.  

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168