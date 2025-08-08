Már 30 milliárd forintot kerestek Mészáros Lőrincék az autópályákon

A harmadik lezárt üzleti évben is hozta, és nem vitte a sztrádakoncesszió a pénzt Mészáros Lőrinc és Szíjj László autópályás koncessziós cégeinek. Két év és négy hónap alatt így már körülbelül 8 százalékát kivették osztalék formájában annak az összegnek, amit az állam a NER-es vállalkozók cégeinek a gyorsforgalmi utak üzemeltetésére és fejlesztésére adott- írja a G7.

A hazai gyorsforgalmi úthálózat legnagyobb részét 2022 szeptembere óta egy 35 éves koncessziós szerződés keretében a Szíjj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fejleszti és üzemelteti.

2022 szeptembere és 2024 decembere között összesen 383 milliárd forint koncessziós díjbevételt számolt el a cég, a koncesszorhoz tartozó üzemeltető és fejlesztő társaságokkal együtt pedig összesen 30,9 milliárd forintnyi nyereséget realizáltak.

Ennek pedig csaknem a teljes egészét, 30,5 milliárd forintot fizettek ki a tulajdonosaiknak a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapok, amelyek az MKIF tulajdonosai.

Mindez azt jelenti, hogy eddig nem a koncessziós társaság finanszírozta az államnak a sztrádák megújítását és fejlesztését, hanem pont fordítva: az állam fizetett több koncessziós díjat, mint amennyibe a 2022. szeptember 1-jei indulás óta a pénzügyi beszámolók szerint a sztrádák üzemeltetése, felújítása került – eltekintve a vállalkozás indításának költségeitől. Eddig jelentős új építésbe még nem fogtak bele, de a nagyszabású építkezések hamarosan elkezdődnek – írja a G7.