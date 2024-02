Már legalább 180 ezer orosz halt meg a háborúban Kijev szerint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi sajtótájékoztatóján bejelentette: mintegy 31 ezer katona halt meg az eltelt két évben, ez a hivatalos szám - idézte őt a brit Guardian. Hivatalosan még soha sem közölt erre vonatkozó adatot az ukrán hadvezetés. Nem 300 ezer és nem 150 ezer, ahogy Putyin és álnok köre hazudja. De minden ukrán katona nagy veszteség számunkra" - szögezte le. Zelenszkij a két éve kezdődött háború óta most először közölt adatot az elesett ukrán katonák számáról. Hozzátette, hogy tudomása szerint Oroszország 180 ezer katonát veszített. "Nem tudom, hány eltűnt emberük van, de azt tudom, hogy a sebesültekkel együtt akár 500 ezren is lehetnek" - fűzte hozzá. Zelenszkij nem árulta el, hány ukrán katona sebesült meg, mert - mint mondta - ebből Oroszország tudná, hányan hagyták el a csatateret. Nem nevezte meg az eltűnt katonák számát sem. "Arról is tudunk, hogy több tízezer ukrán halt meg az Oroszország által megszállt területeken" - fűzte hozzá az elnök.

Németország további százmillió euró értékű humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, hogy támogassa a vízellátás helyreállítását, valamint kórházak és lakóházak újjáépítését - jelentette be Annalena Baerbock német külügyminiszter vasárnap a dél-ukrajnai Mikolajivban tett látogatásakor.

Az orosz hadifogságból hazatérő ukrán katona a hazája lobogójába temeti arcát. Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat