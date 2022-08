Már 64 magyarnál azonosították a majomhimlőt

Doktor 24: a kétmilliárdos kötvénykibocsátás után indul a magánbiztosítás is

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a Doktor24 az első magánegészségügyi szolgáltató, amelynek az értékpapírjaival mától nyilvánosan is lehet kereskedni, miután tavasszal nagy értékű kötvényt bocsátottak ki. Az alapító tulajdonosok célja, hogy pár év múlva a részvényeik is a tőzsdén forogjanak. 2022 szeptemberétől elindul magán-egészségbiztosításuk is.