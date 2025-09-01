Már a Barátság vezeték pótlására készülnek? Szijjártó Péter bejelentést tett

Egész biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.
Szijjártó Péter jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető, Török Áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Kiemelte,
ennek nyomán tegnapelőtt átléptük az ötmilliárd köbméternyi szállítást az év elejétől kezdve. Ez azt jelenti, hogy az idei esztendő végére új rekord dől meg. Soha annyi földgáz a Török Áramlat vezetéken nem érkezett még egy esztendő alatt Magyarországra, mint az idei esztendőben fog.