Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Makró Olaj

Már a Barátság vezeték pótlására készülnek? Szijjártó Péter bejelentést tett

mfor.hu

2027 végén stabilabbá válhat az ellátás. 

Egész biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Szijjártó Péter jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető, Török Áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Kiemelte,

ennek nyomán tegnapelőtt átléptük az ötmilliárd köbméternyi szállítást az év elejétől kezdve. Ez azt jelenti, hogy az idei esztendő végére új rekord dől meg. Soha annyi földgáz a Török Áramlat vezetéken nem érkezett még egy esztendő alatt Magyarországra, mint az idei esztendőben fog.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Így változik a dízel ára keddtől

Így változik a dízel ára keddtől

A nagykereskedelmi ár emelkedik, a kutak árai között akár 90 forintos különbség is lehet.

Lassulni látszik az ipari termelői árak növekedése

Lassulni látszik az ipari termelői árak növekedése

A júliusi 4,5 százalék az idei legalacsonyabb érték, januárban még 9,1 százalék volt. Az energiaiparban viszont az exportnál 12,7 százalékot mértek.

Hernádi Zsolt nem érti, miért kellene leválni az orosz olajról

Hernádi Zsolt nem érti, miért kellene leválni az orosz olajról

A százhalombattai finomító 2027-re lesz képes más típusú kőolaj feldolgozására, a Mol-vezér szerint ez 200 milliárd forintba kerül.

A forintnak nem nehéz az iskolatáska

A forintnak nem nehéz az iskolatáska

Mindhárom főbb devizával szemben erősödött a forint hétfő reggelre, a dollár ismét 340 alatt van.

Lemaradtunk Európában: a magyarországi szegények alig esznek húst

Lemaradtunk Európában: a magyarországi szegények alig esznek húst

Az uniós átlaghoz képest Magyarországon jóval nagyobb a minőségi étkezés hiánya: a szegénységi küszöb alatt élők 37,3 százaléka nem engedheti meg magának, hogy minden második nap hús vagy hal kerüljön az asztalra.

Nagy Márton magyarázatai főszerepben lehetnek a jövő héten

Nagy Márton magyarázatai főszerepben lehetnek a jövő héten

A jövő héten minden nap fontos nemzetgazdasági mutatószámokat közöl a KSH. Többek között a második negyedévi GDP szerény növekedés részletes bemutatását is.

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala

A szombati indulást a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Panyi Miklós közölte.

Ezt az adatot Orbán Viktorék nem mutogatják szívesen – A hét ábrája

Ezt az adatot sem mutogatja a kormány – A hét ábrája

Vásárlóerőt tekintve pocsékak a magyar bérek.

rrrrrrrr

Keleti csukás: valami váratlan történt Csányi Sándor családi cégének üzbegisztáni bizniszével

Egy év után már törlik is az üzbég üzletért felelős vagyonkezelőt.

Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Változatlanok maradnak a háború súlyos gazdasági terhei a miniszter szerint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168