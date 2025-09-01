Már a Barátság vezeték pótlására készülnek? Szijjártó Péter bejelentést tett

Egész biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Szijjártó Péter jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető, Török Áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Kiemelte,