Már a csehek is kivizsgálnák, hogy mi történt a Barátság vezetékkel

A csehek szívesen vezetnék a missziót is.

Csehország kész arra, hogy vezesse azt a missziót, amely Ukrajnába utazva megvizsgálná az orosz támadások következtében megsérült Barátság kőolajvezeték állapotát – jelentette ki Karel Havlícek cseh ipari miniszter Brüsszelben cseh újságírók előtt hétfőn.

Havlícek úgy vélte, hogy Ukrajnának engedélyeznie kellene egy európai szakértői csoport látogatását a helyszínen. Csehország kész olyan szakértői csoport megalakítására, amely képes lenne a helyzet megítélésére – tette hozzá. Az EU a múlt héten javasolta Ukrajnának, hogy szakértői missziót küld a helyszínre, s most Kijev válaszára vár.

„Csehország készen áll arra, hogy ennek a missziónak az élére álljon” – hangoztatta Karel Havlícek.

„Mi azt mondjuk: van itt egy vita Ukrajna, Magyarország és Szlovákia között. Szükség van a kapcsolatok megnyugtatására, az érzelmi politikai vitát tárgyilagos szintre kellene levinni” – magyarázta a cseh álláspontot az ipari miniszter.

A cseh szakértői csoport más európai országok szakértőivel közösen a helyszínre utazna, és független módon megállapíthatná, mennyire van megrongálva vagy nincs megrongálva a kőolajvezeték, s mennyi idő szükséges az újraindításához – fejtette ki Karel Havlícek.

Ezt a szakértői csoportot Csehország aránylag rövid időn belül képes lenne megalakítani. „Úgy gondolom, hogy nincs mire várni” – mondta a miniszter, és megjegyezte, hogy a témáról Robert Fico szlovák, valamint Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyalt.

Szijjártó Péter nem akármilyen bejelentést tett, új vezeték épül Magyarországon

