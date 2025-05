Már a látszatra sem adnak az orosz olajat szállító hajók

Ez nemcsak azért baj, mert további bevételekhez juttatja a nyugati szankciók megkerülésével Oroszországot. A tengerek szabályainak felrúgása komoly veszélyt jelent a teljes világkereskedelemre, a rendszeres vizsgálatokat elbliccelő, elavult hajók pedig biztonsági kockázatot is jelentenek. Ha pedig bekövetkezik egy akár természeti katasztrófával is felérő baleset, akkor nem lesznek felelősök, és nem lesz, aki megfizeti a károkat.

Úgy tűnik, szintet lépnek az orosz olajat szállító árnyékflotta üzemeltetői, most már a legalapvetőbb szabályokat sem tartják be. És ez nagy baj.

