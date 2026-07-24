Már a NER leépítése miatt több a munkanélküli?

Továbbra is kedvezőtlen trend rajzolódik ki a magyarországi munkaerőpiacon. Ahogy arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatközlése szerint a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki júniusban. A munkanélküliek száma 214 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

A két mutató alapján kijelenthető, hogy a megelőző hónapban látott pozitív elmozdulás átmeneti volt csupán. A munkanélküliek száma 215–220 ezer fő körül alakult júniusra, ami megegyezik a tavalyi egyéves átlaggal

- reagált az ING Bank vezető közgazdásza, Virovácz Péter.

Szerinte a részleteket böngészve egy erős kettősség rajzolódik ki a havi adatok alapján. Miközben a férfiak esetében az év eleje óta tartósan csökken a munkanélküliségi ráta, a nőknél jelentős a fluktuáció és júniusban 0,3 százalékponttal ugrott meg az arányszám. Mindez úgy, hogy a nők foglalkoztatottsága emelkedett.

A megoldást szerinte az aktivitás jelentős növekedése adja. A gazdaságilag aktív nők száma 2025 októbere óta nem látott csúcsra ugrott, vagyis nagyon sokan tértek vissza a munkaerőpiacra álláskeresőként, de nem sikerült gyorsan elhelyezkedniük, így a munkanélküliek számát gyarapítják.

Ezzel szemben a férfiak esetében visszaesett a foglalkoztatotti létszám és nőtt az inaktívak száma, vagyis jelentős volt a munkaerőpiacról kilépő – vélhetően a nyugdíjba lépő – állomány.

Egyre több a gond a munkaerőpiacon

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Virovácz Péter felhívta a figyelmet: összességében folytatódott a munkaképes korú népesség fogyása (nagyjából 5 ezer fővel), amelynek közel fele a gazdaságilag aktívak, másik fele az inaktívak táborából hiányzik.

A foglalkoztatottság közel 8 ezer fős csökkenése mellett havi alapon 5 ezer fővel nőtt a munkanélküliek létszáma.

A népességfogyás következtében a friss adatok alapján 2026 júniusára már 170 ezer fővel kevesebb a munkaképes korú népesség, mint 2022 közepén, amikor a magyar munkaerőpiac a mindenkori csúcsán volt.

Sümegi Ákos, az MBH makrogazdasági elemzője szerint a foglalkoztatottak száma hosszú ideje hullámzóan változik, a munkanélküliek számának hónapok óta tartó csökkenése is megállt júniusban.

Az év feléhez közeledve a gazdaságilag aktívak száma sem növekedett tovább szerinte, ami aggasztó abból a szempontból, hogy a nyári hónapokra azért általában a növekedés a jellemző.

A kilátásokat szerinte némileg rontja a negatív demográfiai trend és a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának június elején bejelentett szigorítása is. Jelenleg nem tartja valószínűnek, hogy érdemi javulás következzen be idén a munkaerőpiacon, így 2026-ra továbbra is 4,6 százalékos munkanélküliségi rátát vár.

Molnár Dániel az adatokat látva arra hívta fel a figyelmet, hogy jelentősen, több mint 18 ezer fővel, 124 ezer fő közelébe emelkedett a külföldi telephelyen dolgozó, de Magyarországon élő munkavállalók száma. Ez az adat megegyezik a valaha mért legmagasabb számmal, amely mindenképpen kedvezőtlen folyamat szerinte. Ezzel párhuzamosan kis mértékben, 4 ezer fővel a közfoglalkoztatottak száma is emelkedett, 70 ezer fő közelébe.

Az MGFÜ vezető elemzője szerint a visszafogott vállalati munkaerő-kereslet azt is eredményezi, hogy a munkanélküliek csak jóval lassabban tudnak elhelyezkedni. Úgy látja: évről évre egyre nő a különbség a nyugdíjkorhatár miatt munkaerőpiacról kilépők és az oda belépők között, amely tartós munkaerőhiányt vetít előre a gazdaságban.

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Regős Gábor pedig úgy fogalmazott lapunknak küldött kommentárjában, hogy a foglalkoztatottak számának éves alapú csökkenése nem most kezdődött, ez a tendencia már 1-2 éve velünk van. Ebben továbbra is 3 tényező játszik szerepet szerinte: először is a kedvezőtlen demográfiai folyamatok. Az aktív korú lakosság létszáma most 59 ezer fővel maradt el az egy évvel korábbitól.

Másodszor az alacsony gazdasági növekedés sem segíti a foglalkoztatás bővülését, hiszen a vállalkozások folyamatosan törekszenek a hatékonyság javítására, ami végső soron kisebb munkaerőkeresletet jelent. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a harmadik országból érkező munkavállalók növekvő számáról sem, hiszen a személyi jövedelemadó bevallásokból készített bérstatisztika szerint az alkalmazottak száma folyamatosan nő – és ezt a helyzetet nem javítja, ha a nagyberuházásoknál a cégek elsősorban külföldi munkaerőre számítanak.

Ami a mostani adatban meglepőbb a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint, az a foglalkoztatás havi alapú csökkenése – júniusban havi bázison a foglalkoztatás jellemzően bővülni szokott.