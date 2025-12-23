2p
Makró Ausztria Munkaerőpiac

Már a szezon előtt is magyarok egész tömege dolgozik Ausztriában

mfor.hu

Itt vannak az osztrák munkavállalási adatok.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár ezúttal is elkészítette a legfrissebb ausztriai munkavállalási adatokról szóló összeállítását, amelyből kiderült: 2025 novemberében a téli turisztikai csúcsidőszak és síszezon előtti utolsó hónapban 125 240 magyart regisztráltak foglalkoztattként, szemben az októberben feljegyzett 127 438 magyarral – ez 1,72 százalékos csökkenés.

A cikk szerint az októberi és novemberi létszámcsökkenés egyáltalán nem meglepő, 2024-ben is ez a tendencia jelent meg, hiszen a nyári turnus végeztével, tél előtt még sokan hazatértek. Figyelemre méltó, hogy ugyanakkor az előző év novemberéhez képest még így is nőtt a kint dolgozó magyarok száma, mintegy 3915 fővel – ez 3,22 százalékos emelkedés.

Laptársunk hozzátette, az összes foglalkoztatási formát, így például az önfoglalkoztatókat és a részmunkaidősöket is figyelembe véve 2025 novemberében több mint 140 ezer magyar dolgozott Ausztriában.

Az adatok emellett arra utalnak, hogy a magyarok munkavállalása erősebben szezonális, mint az Ausztriában legnagyobb arányban külföldi dolgozóként foglalkoztatott német társaiké: nyaranként és a síszezon kezdetekor is nagyobb arányban nő a Magyarországról érkezettek száma, mint a Németországból jövőké – szezonon kívül pedig jelentősebb számban mennek haza az egy-két idényt kint töltő dolgozók. A németekre tehát inkább az állandóbb munkalehetőségek betöltése jellemző, míg a magyarok az idénymunkákra utaznak – tette hozzá laptársunk.

Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a kedden Londonban bejelentett döntést Bulgária közelgő euróövezeti csatlakozásával indokolta.

Újabb, jelentős gyengülés.

Maradnak az eddigi árak.

Az idei év egyik legmeghatározóbb globális gazdasági kihívását a Donald Trump által elindított és kiszélesített kereskedelmi háború jelentette. Az amerikai elnök áprilisban mindenkire ráijesztett az első vámtételek meghatározásával, de a kétoldalú tárgyalások elindulásával lecsillapodtak a kedélyek. A globális kereskedelem azonban már nem lesz ugyanolyan, mint Trump előtt volt. A Klasszis Podcast vendége Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

A kormány viszonya rendeződhet az EU-val szerinte.

Meghódítják a szlovén piacot.

9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában.

Vertán György és Balásy Gyula cégei is szerződést kaptak.

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint hétfőn, a legnagyobb mértékben a svájci frankkal szemben. A dollár átlépte a 330-as szintet. 

Jövőre is stabil, a 2025 előtti évek tendenciájához képest erős forintra számítanak az elemzők. A Trend FM reggeli műsorában a legfontosabb 2026-os kockázatokról beszélgetett kollégánk: az első helyek egyikén az országgyűlési választás áll.

