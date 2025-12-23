Már a szezon előtt is magyarok egész tömege dolgozik Ausztriában

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár ezúttal is elkészítette a legfrissebb ausztriai munkavállalási adatokról szóló összeállítását, amelyből kiderült: 2025 novemberében a téli turisztikai csúcsidőszak és síszezon előtti utolsó hónapban 125 240 magyart regisztráltak foglalkoztattként, szemben az októberben feljegyzett 127 438 magyarral – ez 1,72 százalékos csökkenés.

A cikk szerint az októberi és novemberi létszámcsökkenés egyáltalán nem meglepő, 2024-ben is ez a tendencia jelent meg, hiszen a nyári turnus végeztével, tél előtt még sokan hazatértek. Figyelemre méltó, hogy ugyanakkor az előző év novemberéhez képest még így is nőtt a kint dolgozó magyarok száma, mintegy 3915 fővel – ez 3,22 százalékos emelkedés.

Laptársunk hozzátette, az összes foglalkoztatási formát, így például az önfoglalkoztatókat és a részmunkaidősöket is figyelembe véve 2025 novemberében több mint 140 ezer magyar dolgozott Ausztriában.

Az adatok emellett arra utalnak, hogy a magyarok munkavállalása erősebben szezonális, mint az Ausztriában legnagyobb arányban külföldi dolgozóként foglalkoztatott német társaiké: nyaranként és a síszezon kezdetekor is nagyobb arányban nő a Magyarországról érkezettek száma, mint a Németországból jövőké – szezonon kívül pedig jelentősebb számban mennek haza az egy-két idényt kint töltő dolgozók. A németekre tehát inkább az állandóbb munkalehetőségek betöltése jellemző, míg a magyarok az idénymunkákra utaznak – tette hozzá laptársunk.