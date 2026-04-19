Már árulják a jegyeket a 2028-as nyári olimpiára

Elek Lenke
Turisztikai csomaggal és bulival kötik össze a drukkolást.

Léteznek megszállott olimpiarajongók, akik képesek átszelni a világot, hogy láthassák egy-egy aranyérem megszületését. Köztük olyanok is, akiknek mindegy, melyik sportág győzteseinek örömét látják személyesen. Bár távolinak tűnik, de már a 2028-as nyári játékok jegyeiért is elkezdődött a harc. A Los Angeles-i olimpia előkészleteiről tájékoztatja a sportrajongókat az amerikai Travel and Leisure turisztikai magazin.

Új trend, hogy a jegy mellé – bármelyik versenyre, akár az elődöntőkre is – komplett szolgáltatást nyújtanak a szervezők. Ha valaki messziről érkezik, repülőjeggyel, szállodaszobával, vendéglátással kombinálják, vagy – borsos áron – prémium ülőhelyekkel és VIP-belépőkkel, no meg hajnalig tartó bulival. Mintha csak egy gigantikus koncerten lennénk.

Hogyan szerezzünk jegyeket a két év múlva megrendezendő nyári olimpiára? – ennek járt utána Rachel Chang szakújságíró. Utoljára 1984-ben rendeztek olimpiát Los Angelesben, akkor még postai úton lehetett rendelni jegyeket. Mint visszaemlékszik rá, végül csak az 1996-os atlantai játékokra, ezen belül az atlétikai és ritmikus gimnasztikai versenyekre jutott a családja belépőkhöz.

Mivel két év múlva az USA-ban rendezik meg a játékokat – nem először – várható, hogy nagyon sok amerikai lesz majd jelen a lelátókon, hiszen nem kell kontinenseket átrepülni.

Természetesen a digitális korban az olimpiai jegyek megszerzése sokkal bonyolultabbá vált – ezt a kifejezést használja Rachel Chang, némi éllel. Nagyon sokan már most figyelik az e-mail fiókjukat és drukkolnak, hogy sikerült-e „felülni az LA28 játékok online értékesítésének első hullámára”.

A jegyárusítás, összekötve a turizmussal és a vendéglátással, óriási biznisz. A legnagyobb amerikai vállalkozás, amelyik ezzel foglalkozik, az On Location, az LA28 hivatalos vendéglátóhely-szolgáltatója.

Április 2-án indították el a prémium csomagok árusítását, beleértve az Amerikában oly népszerű baseballt, a kosárlabdát, a labdarúgást, az úszást és az atlétikát, valamint a megnyitó és záró ünnepségeken való részvétel jogát. Ez utóbbi, világszerte milliárdok által nézett, ünnepi eseményeken való személyes részvétel mindig több esélyes, még a legnagyobb létesítményekben is. Szerencse kérdése, hogy jut-e hely, hiszen több stadionrészt előre lefoglalnak a világ minden tájáról érkező királyi családoknak, államelnököknek, volt olimpiai bajnokoknak.

Ma már a prémium belépők nemcsak a versenyekre szólnak. Az On Location, ha megfizeti a vendég, elsőbbségi belépést biztosít, valamint lehetőséget nyújt a sportolókkal való találkozókra, különleges szórakoztató programokra és egyéb exkluzív programokra.

„Az a célunk, hogy a rajongókat minden eddiginél közelebb hozzuk a sporttörténelmi eseményekhez, és olyan élményeket teremtsünk, amelyekre egész életükben emlékezni fognak” – nyilatkozta Paul Caine, a cég elnöke a Travel and Leisure-nek.

A csomagok már az előértékesítési időszakban is nagy keresletnek örvendtek, mostantól pedig a nagyközönség számára is elérhetők a hospitality.la28.org weboldalon. Mindegyik garantált belépőjegyet tartalmaz egy olimpiai eseményre, valamint vendéglátóipari élményt, különböző szolgáltatási szinteken és minőségben.

Az árak nagyon változóak, függenek a sportág népszerűségétől, attól, hogy elődöntőről van-e szó vagy döntőről, hol rendezik az eseményt és milyen a szolgáltatási körítés. A pár száz dolláros elődöntős belépőktől a komplett, több ezer dolláros turisztikai csomagokig terjed az árskála.

A szabadidős programok a helyi kultúrára összpontosító vendéglátást kínálnak, „szórakoztató ünnepséget és bulit a szenvedélyes sportrajongóknak, akik szeretnék megismerni a rendező város hangulatát, mielőtt elfoglalnák a helyüket, hogy részt vegyenek az eseményeken” – magyarázta a cég vezetője.

Ahol fehér kesztyűben szolgálnak fel

A Prémium szint már részvételt biztosít egy zárt társalgóhoz az olimpiai helyszínen, ahol fine dining a kulináris kínálat és celebek is vannak a társaságban. A Signature a csúcs, ahol nemcsak a társaság és a magas szintű vendéglátás nyújt élményt, de a pincér „fehér kesztyűben szolgál ki” – jegyzi meg a cikkíró, egyfajta szimbólumaként az eleganciának. 

Azok, akik a meghittebb pillanatokra vágynak, érdeklődhetnek az LA28 vendéglátóhelyi oldalán a privát lakosztályok iránt, amelyek „optimális rálátást biztosítanak a versenyekre, de a hírességek magánéletet tiszteletben tartják és all-inclusive vendéglátást kínálnak, a kiválasztott szállodában”. Ha igény mutatkozik rá, egyéni útvonalon fuvarozzák a sportrajongót a helyszínre. Bizonyára zsúfoltak lesznek a magángépeket fogadó repterek is.

Az OnLocation – bizonyára nem egyedüli vállalkozásként – már dolgozik a további komplett csomagokon. Különösen népszerűnek ígérkezik az amerikai közönség körében többek között a tollaslabda, a krikett, a műugrás, a lovaglás, a ritmikus gimnasztika és a foci. A megszállott rajongók már most naponta sok ezren kattintanak a legfrissebb hírekre az LA28 hivatalos hírlevelére, a la28.org oldalon.

Az olcsóbb jegyek és szállodaszobák természetesen hamar elfogynak. Bár Los Angeles nem a turizmusból él – jóllehet, milliók érkeznek, már csak Hollywood miatt is ide –, érezhető, hogy a turizmus szereplői ugyancsak ki akarják venni majd üzleti részüket a világ legrangosabb sportversenye iránti érdeklődésből.

Fontos üzenetet kapott Orbán Viktor Brüsszelből – jöhet az orosz olaj?

Fontos üzenetet kapott Orbán Viktor Brüsszelből – jöhet az orosz olaj?

Akár már hétfőn újraindulhat a Barátság.

Brüsszel is beszámolt a budapesti tárgyalásokról a befagyasztott pénzekről

Brüsszel is beszámolt a budapesti tárgyalásokról a befagyasztott pénzekről

Sürgető lenne az előrelépés.

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Viszont uniós pénz nélkül nem lehet beindítani a gazdaságot.

Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

Újraindulhatnak a Norvég Alap támogatásai..

„Nem könnyű a megállapodás” – a NIS-bizniszről egyeztetett Hernádi Zsolt Belgrádban

„Nem könnyű a megállapodás” – a NIS-bizniszről egyeztetett Hernádi Zsolt Belgrádban

Szerbiának „vörös vonalai" vannak az ügyben.

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

500 millió hordó 50 nap alatt.

Hatalmasat ment a tőzsde a Tisza győzelmének farvizén

Hatalmasat ment a tőzsde a Tisza győzelmének farvizén

Csak a Mol részvényesei szomorkodhattak.

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

A kormányváltás után is maradhat az üzemanyagok hatósági ára, derült ki Magyar Péter csütörtöki bejelentéséből. Ugyanakkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint a tartalékok apadása miatt ennek fenntartása tartósan csak akkor lehetséges, ha a nyersolaj és a finomított termékek tőzsdei ára érdemi csökkenést mutat a következő hetekben.

Végre zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Nehéz kőként zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Donald Trump bejelentette a globális energiaellátásban kulcsszerepet játszó Hormuzi-szoros megnyitását. 

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

