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Már az első két hétben milliárdokat fogott meg a közmédia új vezetése

mfor.hu

Durva számokat közöltek.

Csaknem 7 milliárd forintnyi megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének a működés első 14 napjában, több tízezer oldalnyi szerződést vizsgál át a jelenlegi vezetés, miközben napi csaknem 30 óra magyar film és archív tartalom került vissza a képernyőre és a rádióba, emellett pedig körvonalazódik az őszi műsorstruktúra – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája szerdán az MTI-vel.

Vége a propagandának 

Július 7-én vette át a megbízott vezetés a közmédia irányítását. Fő feladatuk a propaganda leállítása, a független, objektív hírszolgáltatás alapjainak újraépítése, szakmai és pénzügyi átvilágítás, valamint a szervezet felkészítése a médiatörvény módosítása szerinti intézményi átalakításra. A folyamat részeként megkezdődött a gyanús szerződések vizsgálata és a műsorszerkezet hiteles, közszolgálati fókuszú átalakítása. A cél a független és objektív szerkesztési alapelvek szerint működő hírszolgáltatás mielőbbi elindítása, ez a tervek szerint augusztus második felére várható.

A megbízott vezetés megerősítette, hogy miközben teljes körű szervezeti, gazdasági és jogi átvilágítás zajlik – amelynek során több tízezer oldalnyi szerződést és dokumentumot vizsgálnak át –, a hírterület fokozatos újraépítése mellett valamennyi csatorna működik és az összes, jogszerűen fennálló szerződésében vállalt kötelezettségének eleget tesznek.

2 hét alatt 7 milliárdot megfogtak
2 hét alatt 7 milliárdot megfogtak
Fotó: DepositPhotos.com

Mint írták, elindult a nagy értékű gyártási és informatikai szerződések teljes körű átvilágítása. A politikailag érintett gazdasági szereplőkkel kötött szerződések kapcsán külön vizsgálat is zajlik. Több ügyben felmerült a gyanú, hogy egyes szerződések nem a valós gazdasági tartalmuknak megfelelően jöttek létre. Amennyiben ezt a részletes vizsgálat is alátámasztja, a közmédia megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Az év hátralévő részére vonatkozó, műsorgyártást érintő szerződéseknél eddig csaknem 3 milliárd forint értékben születtek döntések pazarló, szakmailag nem indokolható, az adásbiztonságot nem befolyásoló tartalmak megszüntetéséről.

„A megszüntetett műsorok értékelése egységes szempontrendszer alapján történt: a nézettségi teljesítmény, az előállított tartalom ár-érték aránya, a külső gyártópartner szakmai és szerződéses megfelelősége, valamint a korábbi politikai elithez köthető függősége és az, hogy a tartalom belső gyártásban költséghatékonyabban megvalósítható-e” – olvasható a közleményben.

Emlékeztettek arra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött megállapodás alapján az NB I. és a kapcsolódó közvetítési jogokat a megbízott vezetés egy évre hosszabbította meg, 4 milliárd forinttal alacsonyabb összegért, mint a korábbi szerződésben. Ez biztosítja a folyamatos sportműsor-szolgáltatást, a kiemelt események közvetítését úgy, hogy a végleges vezetés számára nyitva maradjon a későbbi stratégiai döntések lehetősége. A kerékpáros közvetítési jogokkal kapcsolatban fontos kiemelni: azokat az előző vezetés hat évre kötötte meg egy nemzetközi szervezettel. A szerződés felülvizsgálata még nem zárult le, a vezetés a vizsgálati eredmények tükrében hoz majd döntést a szerződés további sorsáról.

A közlemény felidézi, hogy napi csaknem 30 óra magyar film és archív tartalom került vissza a képernyőre és a rádióba. Az M1-en jelenleg átmeneti műsorrend látható: jellemzően a magyar médiakultúra korábbi, kiemelkedő alkotásai, miközben a hírszolgáltatás is aktív. A Kossuth Rádióban újra szól a déli harangszó, újraindult a hír- és műsorszolgáltatás, elsősorban kulturális tartalommal, köztük olyan alkotók műveivel, akik az elmúlt években kiszorultak a közmédiából.

Visszatértek a nézők

Mindeközben a közmédia nézettségi mutatói is jelentős növekedést mutatnak. A csatornák együttes közönségaránya a teljes napra vonatkozóan 49 százalékkal magasabb idén, az utóbbi 15 napot vizsgálva, mint az egy évvel ezelőtti, hasonló időszakban. A főműsoridőben elért eredmény még nagyobb arányban, 61 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőtti hasonló időszakhoz viszonyítva. A növekedés mögött nem kizárólag az M4 Sport – és azon belül a foci vb – kimagasló nézettsége áll: a teljes napot vizsgálva magasabb lett a Duna, a Duna World/M4 Sport+ és az M5 közönségaránya is. Az elmúlt két hétben naponta átlagosan több mint 1 millió embert ért el az M1 csatorna – írták a részletekről.

A megbízott vezetés megérkezése óta létrehozott őszi struktúrában csaknem száz műsor tér vissza a képernyőre. Ezek között megtalálhatók a vallási, kisebbségi és kulturális, valamint ismeretterjesztő tartalmak, de visszatér a népszerű Magyarország, szeretlek! vetélkedő, a Család-barát és a Családi kör napi magazin, képernyőn maradnak a Lét-ige és az Agapé című vallási műsorok. Az M5 kulturális kínálata olyan meghatározó műsorokkal várja régi és új nézőit, mint a História, a Kunszt vagy a Nagyok, valamint az M2 Mesetévé saját gyártású gyermekműsorai, köztük a Hetedhét kaland és a tudományos ismeretterjesztő műsor, a Derítsük ki! is képernyőn marad.

A közmédia működésének átalakulását a június 23-án elfogadott médiatörvény szabályozza. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény 98/A. § (2) bekezdése alapján az MTVA a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be olvad be, amelynek eredményeként létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. A törvény rendelkezése szerint a médiaszolgáltatásban résztvevő műsorkészítő, médiatartalom-előállító és az azt támogató munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók jogutódlással kerülnek át az új társasághoz, így a közszolgálati feladatellátás és a foglalkoztatás folytonossága biztosított. A jogszabály a beolvadást követően 90 napot biztosít az új szervezet arculatának és működésének egységesítésére.

(MTI) 

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